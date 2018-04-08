Пять человек погибли в результате столкновения электрички с микроавтобусом в Крыму
По меньшей мере, пять человек погибли в результате столкновения электрички с микроавтобусом в Крыму. Инцидент произошел в Армянске, на севере полуострове. Виновником ДТП, по словам полицейских, стал водитель микроавтобуса, который выехал на переезд перед пригородным поездом, — передает «Интерфакс».
Тем временем, число пострадавших выросло до двенадцати человек.
Комментарии3
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naivnyk 08 апреля 2018 | 13:07
Авария , это конечно ужасно, соболезнования ! ( Но хоть какая то радость для хохлов на Пасху.
kottigr1 08 апреля 2018 | 13:09
naivnyk: Наверняка сейчас здесь будет вал обвинений и критики российской власти от российских патриотов ещё вчера обличавших власти Германии, после гибели двух граждан ФРГ.. ?
sergirusso 08 апреля 2018 | 13:07
Маловато что то...