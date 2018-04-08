По меньшей мере, пять человек погибли в результате столкновения электрички с микроавтобусом в Крыму. Инцидент произошел в Армянске, на севере полуострове. Виновником ДТП, по словам полицейских, стал водитель микроавтобуса, который выехал на переезд перед пригородным поездом, — передает «Интерфакс».



Тем временем, число пострадавших выросло до двенадцати человек.