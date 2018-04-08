Эксперт: Политический раскол в Бразилии и заключение экс-президента страны Лулы де Сильвы приведет к беспорядкам

Бывший президент Бразилии Лула де Сильва, осужденный по делу о коррупции на 12 лет, сдался властям и был доставлен к месту отбытия наказания. В стране могут начаться серьезные беспорядки, поскольку сторонники политика сделают все возможное, чтобы освободить своего лидера. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин.

«Будут очень большие беспорядки вокруг этого дела, потому что просто так отдать Лулу его сторонники не хотят. Страна расколота, конечно. И опять появилась опасность очень неспокойного периода в развитии этой самой большой страны в Латинской Америке», — сказал он.

По словам В.Травкина, пока исход противостояния предсказать сложно. С его точки зрения, ситуация разрешится в пользу тех сил, которые смогут заручиться поддержкой силовых структур.

«Сейчас вопрос стоит так: кому силы порядка подчиняться – тому, кто хочет Лулу устранить, или будут смотреть на тех, кто хочет Лулу оставить. Как себя поведет армия, как себя поведут силы безопасности – от этого будут зависеть исход этого дела», — уверен он.

Травкин считает преследование де Сильвы политически мотивированным. Атака на политика была спровоцирована опасениями, что он может снова стать президентом на следующих выборах, пояснил он.