"Пасху отмечают сегодня православные верующие"

Праздничные службы прошли еще накануне во многих храмах. Туда также накануне вечером доставили из Иерусалима огонь, который православные называют благодатным.

Христианам необязательно верить в схождение благодатного огня в Храме Гроба Господня, — заметил глава отдела внешних церковных связей РПЦ, митрополит Волоколамский Иларион.

В целом праздничные службы прошли без происшествий.

Между тем, как сообщал наш корреспондент, у Храма Христа Спасителя накануне вечером спекулянты продавали по тысяче рублей билеты на службу, которую вел патриарх.