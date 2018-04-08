Пасху отмечают сегодня православные верующие
Праздничные службы прошли еще накануне во многих храмах. Туда также накануне вечером доставили из Иерусалима огонь, который православные называют благодатным.
Христианам необязательно верить в схождение благодатного огня в Храме Гроба Господня, — заметил глава отдела внешних церковных связей РПЦ, митрополит Волоколамский Иларион.
В целом праздничные службы прошли без происшествий.
Между тем, как сообщал наш корреспондент, у Храма Христа Спасителя накануне вечером спекулянты продавали по тысяче рублей билеты на службу, которую вел патриарх.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
cattt 08 апреля 2018 | 12:41
Отметят Пасху и забудут про православие до Троицы!
nikitin43 08 апреля 2018 | 12:46
cattt: есть повод гордиться за последнее время расея дважды напала с войной и последующим мародёрством на страны с православным населением.
vinibi 08 апреля 2018 | 12:57
Христос Воскресе- Православные!!!
perestarok 08 апреля 2018 | 12:51
"Пасху отмечают сегодня православные верующие"
И все любители выпить.
zemljanka 08 апреля 2018 | 12:55
Поздравления, Православный мир!
Миру - мир. И доброе соседство.
zemljanka 08 апреля 2018 | 12:57
Не стрелять. Не бомбить. Не травить. Не грозить.
Дружить. Сохранять Землю.