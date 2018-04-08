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12:30, 08 апреля 2018

Пасху отмечают сегодня православные верующие

Праздничные службы прошли еще накануне во многих храмах. Туда также накануне вечером доставили из Иерусалима огонь, который православные называют благодатным.

Христианам необязательно верить в схождение благодатного огня в Храме Гроба Господня, — заметил глава отдела внешних церковных связей РПЦ, митрополит Волоколамский Иларион.

В целом праздничные службы прошли без происшествий.

Между тем, как сообщал наш корреспондент, у Храма Христа Спасителя накануне вечером спекулянты продавали по тысяче рублей билеты на службу, которую вел патриарх.

Комментарии

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cattt 08 апреля 2018 | 12:41

Отметят Пасху и забудут про православие до Троицы!

nikitin43 08 апреля 2018 | 12:46

cattt: есть повод гордиться за последнее время расея дважды напала с войной и последующим мародёрством на страны с православным населением.

vinibi 08 апреля 2018 | 12:57

Христос Воскресе- Православные!!!

perestarok 08 апреля 2018 | 12:51

"Пасху отмечают сегодня православные верующие"

И все любители выпить.

zemljanka 08 апреля 2018 | 12:55

Поздравления, Православный мир!
Миру - мир. И доброе соседство.

zemljanka 08 апреля 2018 | 12:57

Не стрелять. Не бомбить. Не травить. Не грозить.
Дружить. Сохранять Землю.

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