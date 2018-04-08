Новый случай применения отравляющего газа, по некоторым данным, зафиксирован в Сирии

Как передает Би-би-си со ссылкой на врачей и спасателей, в пригороде Дамаска Думе могли погибнуть около семидесяти человек. Этот город является последним населенным пунктом, который удерживает сирийская оппозиция вблизи столицы страны. Власти республики и Министерство Обороны РФ называют сообщения о применении химического оружия сфабрикованными.

Тем временем, Соединенные Штаты предупредили, что если факт химической атаки будет подтвержден, то ответственность за случившееся будет нести, в том числе и Россия.