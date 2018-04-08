Новый случай применения отравляющего газа, по некоторым данным, зафиксирован в Сирии
Как передает Би-би-си со ссылкой на врачей и спасателей, в пригороде Дамаска Думе могли погибнуть около семидесяти человек. Этот город является последним населенным пунктом, который удерживает сирийская оппозиция вблизи столицы страны. Власти республики и Министерство Обороны РФ называют сообщения о применении химического оружия сфабрикованными.
Тем временем, Соединенные Штаты предупредили, что если факт химической атаки будет подтвержден, то ответственность за случившееся будет нести, в том числе и Россия.
Комментарии22
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protiv777 08 апреля 2018 | 12:39
"Соединенные Штаты предупредили" А Россия должна ответить, что если штаты нанесут удар по Сирийским войскам, то получат ответку.
И не нужно бояться третьей Мировой. Миру давно пора очиститься.
Существование англосаксов, как показали последние четверть века - это сплошное зло.
etofeasko 08 апреля 2018 | 12:40
\\по некоторым данным\\
А по другим данным нет?
Скрипали поправились - надо готовить срочно новый высер-вброс на скорую руку!
mymymy 08 апреля 2018 | 12:52
etofeasko: Кстати, с учетом того, что ни одно обвинение армии Асада в применении химического оружия не подтвердилось, закономерно предположить, что химатаки производят опекаемые Пентагоном мирные протестувальники.
Но у Госдепа, походу, весенняя капель в мозгах уже зашкаливает.
И если раньше говорили "второй боинг выглядел бы подозрительно", то теперь уже начинаешь сомневаться - а вдруг американские шавки действительно еще один боинг собьют, чтобы Россию обвинить?
С пиндосовской-то мозговой капелью - с них станется.
etofeasko 08 апреля 2018 | 12:56
mymymy:
это называется у шавок спа начался кризис жанра
olenenok_zed 08 апреля 2018 | 13:07
mymymy: не подтвердилось. (с)
это в какой методичке так написано?
там написано подтвердилось ли убийства своих граждан? из за чего и произошел в стране раскол?
kottigr1 08 апреля 2018 | 12:42
protiv777: Миру давно пора очиститься.
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Разве тебе кто-то мешает самоубиться об стену, назло англосаксам ?
protiv777 08 апреля 2018 | 12:48
kottigr1: Назло англосаксам нужно скидывать бомбы на этих англосаксов. Ну можно конечно и не так радикально. Например вздернуть в россии всех белоленточников.
kottigr1 08 апреля 2018 | 12:51
protiv777: Странно, что твои убеждения не разделяют твой лечащий врач и санитары.. Наверное из-за русофобии ?
moncegorskyi 08 апреля 2018 | 12:50
protiv777: Ну тебя первого очистят америкосы быстро, даже и не сомневайся, не успеешь даже пикнуть, как давеча вагнеровцев. А стращать мир ржавыми "булавами", сначала надо научить их лететь, а то как дроны Почты России будут только Воронеж бомбить.
protiv777 08 апреля 2018 | 13:05
moncegorskyi: Дело в том, что если начнется заварушка тебе, белоленточное отребье, не поможет ни вывешенная в окно белая ленточка, ни крики ай лавью Америка.
dorin1987 08 апреля 2018 | 12:51
___: / А Россия должна ответить, что если штаты нанесут удар по Сирийским войскам, то получат ответку./ - Тут прекрасно все. И то, что Вы указываете России, что ей делать, и то, что недавно уже вся мощь "ответки" была продемонстрирована бездарями из РФ, когда поджав хвосты РФ просили разрешения забрать фарш, в который превратились "ихтамнеты". Отвечалку вырастите сперва, отвечатель :)
moncegorskyi 08 апреля 2018 | 12:57
protiv777: И знаешь, почему в случае чего, ты первый попадешь под раздачу америкосов. Так как ботов-тролей в первую очередь шарахнут на Савушкина, чтобы вони даже не было. И не успеешь даже на клаву нажать номерной ты наш.... и никто не узнает, где могилка твоя...
eternity88 08 апреля 2018 | 12:57
protiv777: "И не нужно бояться третьей Мировой. "
Да, это тебе, нищебродствующей бестолочи, не нужно бояться, потому что нечего терять. Но не для того начальство твое дербанило Россию в "тучные годы", чтоб спалить все свои "дома для уточки", итальянские да байкальские фазенды на потребу таким жалким ничтожествам как ты - твое дело начальству жопу вылизывать, а не мировой пожар пророчить.
lisitsa1962 08 апреля 2018 | 13:08
protiv777: И не нужно бояться третьей Мировой. Миру давно пора очиститься.
Существование англосаксов, как показали последние четверть века - это сплошное зло.
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Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая - палками и камнями. ©Альберт Эйнштейн
Если будет третья мировая то не рассчитывайте на спасение, не выживут ни англосаксы ни азиопцы из Московии. Никто не выживет в итоге. Причём, если вы учили в советской школе нвп, то должны знать что после обмена ядерными ударами живые позавидуют мёртвым. Везде. От сибирской тайги до канадских лесов
kottigr1 08 апреля 2018 | 12:40
Получается, что РФ выступает в войне в Сирии на стороне международного терроризма ? Теперь понято почему в Сирии Путин воевал в основном с сирийской оппозицией, пока международная коалиция уничтожала ИГИЛ(для отвода глаз запрещенный в РФ).. Понятно почему российские подразделения в случае соприкосновения с террористами сразу бросали всю военную технику и бежали на утек..
protiv777 08 апреля 2018 | 12:54
kottigr1: "с сирийской оппозицией" Это те мирные оппозиционеры, поедающие сердца?
kottigr1 08 апреля 2018 | 13:05
protiv777: Это те мирные оппозиционеры, поедающие сердца?
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Странно, что тебя не тревожат "Герои России" с 16-ти лет отрезавшие головы русским и российским военнослужащим...
iwan_feodorovich 08 апреля 2018 | 12:56
О том, что боевики готовят провокацию с применением химического оружия, я читал еще вчера.
mjau 08 апреля 2018 | 13:09
iwan_feodorovich: Тебе Кисилев сказал? Ему можно верить... гыгыгы.
xrmosom 08 апреля 2018 | 13:01
Могли погибнуть более 70 человек.Могли и не погибнуть.Нет ни факта,не доказательств,даже источники информации в фразе 'по некоторым данным.'Куда мир катится.
ostanovka 08 апреля 2018 | 13:02
То есть, до коллективного запада наконец дошло, что рашка врёт внаглую.
А также рассказывает о своих перспективных планах, как о планах террористов. А также описывает свои проделки как проделки жутких фашистов, басмачей, бендеровцев и кровавых пиндосов.
Напоминаю тугодуму западу, что такую тактику рашня примеряет со времён пакта Сталина-гитлера. А вы только прохавали.
oppicruss 08 апреля 2018 | 13:06
По некоторым данным-это по каким? По данным западных уродов-спонсоров террористов и оппозиционной швали, которая радуется любым терактам и взрывам, когда погибает мирное население? Как говорим мы на Эхе Москвы: Засуньте эти данные себе в ж**у и не гундите!