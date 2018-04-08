Парламентские выборы проходят сегодня в Венгрии
Опросы показывают, что нынешний премьер-министр страны Виктор Орбан сохранит свой пост. Правящая партия ФИДЕС может получить около 50% голосов. В этом случае Орбан останется на четырехлетний срок уже третий раз подряд. Политик выступает с антимигрантских позиций.
Кроме того, критики упрекают его в том, что он слишком дружелюбен в отношении президента России Владимира Путина. Также говорят о том, что премьер-министр за последние восемь лет перешел к более авторитарным методам правления.
Комментарии1
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tks 08 апреля 2018 | 12:55
Надеюсь, венгры выметут это существо из власти.