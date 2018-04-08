Парламентские выборы проходят сегодня в Венгрии

Опросы показывают, что нынешний премьер-министр страны Виктор Орбан сохранит свой пост. Правящая партия ФИДЕС может получить около 50% голосов. В этом случае Орбан останется на четырехлетний срок уже третий раз подряд. Политик выступает с антимигрантских позиций.

Кроме того, критики упрекают его в том, что он слишком дружелюбен в отношении президента России Владимира Путина. Также говорят о том, что премьер-министр за последние восемь лет перешел к более авторитарным методам правления.