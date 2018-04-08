Бразильской полиции пришлось разгонять сторонников экс-президента Лулы да Силвы в городе Куритиба на юге страны
Толпа пыталась прорваться в отдел полиции, где бывший глава государства будет отбывать наказание. Сам экс-президент ранее добровольно явился и был доставлен к месту заключения. Стражи порядка применили свето-шумовые гранаты и резиновые пули. По предварительным данным, не менее девяти человек пострадали.
Да Силва был приговорен к двенадцати годам тюрьмы по обвинению в коррупции. Сам он считает, что его приговор и последующий арест – это попытка помешать участвовать в президентских выборах предстоящей осенью.
Комментарии1
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zemljanka 08 апреля 2018 | 12:51
На 12 лет властям головная боль.
При 35 Президенте социальное неравенство достигло исторического минимума.