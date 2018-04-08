Бразильской полиции пришлось разгонять сторонников экс-президента Лулы да Силвы в городе Куритиба на юге страны

Толпа пыталась прорваться в отдел полиции, где бывший глава государства будет отбывать наказание. Сам экс-президент ранее добровольно явился и был доставлен к месту заключения. Стражи порядка применили свето-шумовые гранаты и резиновые пули. По предварительным данным, не менее девяти человек пострадали.

Да Силва был приговорен к двенадцати годам тюрьмы по обвинению в коррупции. Сам он считает, что его приговор и последующий арест – это попытка помешать участвовать в президентских выборах предстоящей осенью.