Пять человек погибли в результате столкновения электропоезда и микроавтобуса в Крыму
«Пять человек погибли и пятеро пострадали», — сказал источник. Все они пассажиры микроавтобуса.
В свою очередь в Главном управлении МЧС России по Республике Крым сообщили ТАСС, что ДТП произошло в Армянске на железнодорожном переезде. «Информация о пострадавших уточняется», — сказал собеседник агентства.
По данным источника, в микроавтобусе находились 13 человек. Никто из пассажиров электрички не пострадал.
Комментарии6
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belovnikita 08 апреля 2018 | 12:41
Да по фиг! крысчанам хоть камни с неба - они на родине :-)
kottigr1 08 апреля 2018 | 12:49
belovnikita: Самые обычные в РФ ДТП..
Странно, что в Крыму и с ТЦ всё не по-российски, с дымком... Наверное "запас прочности" ещё от хохлов остался..
zemljanka 08 апреля 2018 | 12:43
Соболезнования.
nikitin43 08 апреля 2018 | 12:48
Сочувствие и соболезнования .....
gardaratat 08 апреля 2018 | 12:57
ну что тут скажешь... времена скорби пришли в рашку.
слезы скорби очищают душу.
curious69_ 08 апреля 2018 | 13:05
Как несовершенна ПСИХИАТРИЯ... Ведь перед получением водительских прав поголовно все "проходят" психиатра. Но всё равно находятся особо интеллектуальные особи , которые свято верят в то что можно автомобилем переехать железнодорожный поезд. И не все из них "обдолбанные". Вряд среди водителей автобусов находятся Мары Багдасарян .