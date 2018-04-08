Россия не будет проводить немедленную депортацию северокорейских рабочих

Все они будут покидать страну по мере завершения контрактов, — подчеркнули в российском МИДе. На Смоленской площади дали понять, что трудовые мигранты из Северной Кореи могут оставаться в России еще в течение двух лет.

Ранее Совет безопасности ООН принял резолюцию об ужесточении санкций против Пхеньяна. Один из пунктов предполагает запрет на выдачу гражданам КНДР разрешений на работу за границей. Еще в феврале российский посол в Пхеньяне говорил, что в некоторых регионах начали высылать северокорейских рабочих.