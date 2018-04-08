Россия не будет проводить немедленную депортацию северокорейских рабочих
Все они будут покидать страну по мере завершения контрактов, — подчеркнули в российском МИДе. На Смоленской площади дали понять, что трудовые мигранты из Северной Кореи могут оставаться в России еще в течение двух лет.
Ранее Совет безопасности ООН принял резолюцию об ужесточении санкций против Пхеньяна. Один из пунктов предполагает запрет на выдачу гражданам КНДР разрешений на работу за границей. Еще в феврале российский посол в Пхеньяне говорил, что в некоторых регионах начали высылать северокорейских рабочих.
Комментарии15
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mikhail_spb_ 08 апреля 2018 | 12:10
Действительно, зачем депортировать дисциплинированных гулаговских рабов?
Тут обоюдный интерес: они вкалывают за баланду, а кээндээровское руководство получает за это инвалюту.
evgolius7 08 апреля 2018 | 12:10
Китайские фирмы поставили в Томскую область первые 20 из 460 комплексов по автоматизированной вырубке леса.
Теперь после китайских братьев и остается валежник, который будут собирать корейцы собирать..... спасибо!
Хотя...там комплексы...может и валежника нам от корейцев не достанется.
nikitin43 08 апреля 2018 | 12:13
evgolius7: нацлидер регулярно сдаёт в долгосрочную аренду земли приморья китайцам , после них выжженная территория , так он думает откупиться от китая )))
ajsenev 08 апреля 2018 | 12:34
Ворон ворону глаз не выклюет.
vasilevich58 08 апреля 2018 | 12:37
За своих людоедов во власти как всегда отвечают несчастные рабы.
fedor_v_glaz 08 апреля 2018 | 12:42
evgolius7: Это просто катастрофа. Видел у Камикадзе - сколько эта китайская саранча уже леса погубила. До горизонта лежат штабеля! Сдохните все ,мрази, и пуйло - первым!!!
don_ballon 08 апреля 2018 | 12:12
Нормальная гуманная страна давно дала бы корейским рабочим политическое убежище. Нормальная страна не стала бы использовать рабский труд даже иностранцев. Нормальная страна с С. Кореей никаких дел и сношений не имела бы в принципе. Нормальная страна не стала бы терпеть у своих границ феодально-фашистского режима. Отношения с С. Кореей это оселок гнидства.
serge3leo 08 апреля 2018 | 12:29
don_ballon: загляните, как-нибудь, в посольство США и ознакомтьесь лицемерной технологией избирателой выдачи виз, что б политического убежища давать не приходилось. ;)
andy66 08 апреля 2018 | 12:17
РФ - рабовладельческое государство, и не очень то это скрывает... Когда не хватает своих рабов - оно прикупает иностранных
stebinmaku 08 апреля 2018 | 12:41
andy66: "РФ - рабовладельческое государство,"
= = = = = =
Здесь пишущие - в нём рабы или рабовладельцы?
anemon 08 апреля 2018 | 13:00
stebinmaku: Естественно, рабы, включая и тебя, пригожинский.
stebinmaku 08 апреля 2018 | 13:07
anemon
А ты чей будешь раб?
eyjafjallajoekull 08 апреля 2018 | 12:21
Полагаю, они легко адаптировалось к российской жизни.
velbkeirf1 08 апреля 2018 | 12:47
Не а почему бы не послать 3;14зду санкции США и за одно нашу пятую колонну в КНДР разве рубят голову как Саудовской Аравии?
riots 08 апреля 2018 | 12:51
Разве в России нехватка рабочих рук ?