Немецкая полиция провела обыск в квартире мужчины, который на грузовике протаранил веранду летнего кафе

В результате инцидента, — он случился в городе Мюнстере на западе страны, — погибли два человека, десятки находятся в больницах.

Квартиру 49-летнего местного жителя полицейские Мюнстера брали едва ли не штурмом. Входные двери уничтожили управляемым взрывом. Оказавшись в помещении, силовики обнаружили муляж автомата Калашникова, также в квартире нашли большое количество пиротехники. Застрелившийся на месте преступления мужчина, гражданин ФРГ, по информации газеты Sueddeutsche Zeitung, не был связан с исламистскими группировками. Он имел проблемы с психикой, известен был преступник и немецкой полиции: мужчина не раз попадался на торговле наркотиками. Кроме того, он не раз заявлял о намерении покончить с собой. Где именно преступник взял малогабаритный грузовик — пока неизвестно. ЧП, напомню, произошло в историческом центре Мюнстера, злоумышленник, управляя фургоном, направил его прямо в посетителей кафе. Они сидели на летней веранде. Погибли два человека, пострадали от 20 до 30 человек, шестеро из которых в тяжелом состоянии.

О готовности сотрудничать с Германией в расследовании инцидента заявили власти Франции и США.