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12:01, 08 апреля 2018

В российском Минобороны опровергают сообщения о применении сирийской армией химического оружия в городе Дума

Москва готова направить своих специалистов для проверки этой информации после освобождения Восточной Гуты от боевиков.

Начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что данные о примененной асадовской армией бомбы с хлором в Восточной Гуте не соответствуют действительности. После освобождения Думы от боевиков российские военные готовы немедленно направить специалистов в области радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных. Евтушенко уверен, что заявления о страданиях людей носят ложный характер, а стоит за ними одна цель — помешать возобновлению операции по выводу боевиков из города Дума. Генерал уверен в том, что стоит за этими сообщениями некие западные страны, использующие неправительственные организации. На этом фоне сирийская армия и боевики группировки «Джейш аль-Ислам» договорились возобновить переговоры, они начнутся в течение ближайших двух часов в непосредственно в Думе. Речь идет о выводе боевиков из города. В российском минобороны уверены, что сообщения о химатаке имели целью срыв этих переговоров.

В Думе на фоне противоречивых сообщений с обеих сторон конфликта по-прежнему работает гуманитарный коридор для выхода мирных жителей.

Комментарии

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echo_shar 08 апреля 2018 | 12:07

Штатовские головорезы устраивают мини-химатаки против мирного населения на подконтрольных территориях из-за того, что неспособны побеждать в бою.
Думают, что победят гибридным методом. Смешные. )))

danko_swinja 08 апреля 2018 | 12:09

echo_shar: я согласен с мин обороны.

etofeasko 08 апреля 2018 | 12:24

интересно видео с обосравшимися на весь мир фейковыми "белыми касками" будут крутить?

haldey 08 апреля 2018 | 12:28

etofeasko: Просто после картинок из Лондона, как там некоторые ходили в скафандрах, в Сирии не одно не нашли для правдоподобности картинки, все те же тапочки и вода из шланга уже не убеждают)))

sumars 08 апреля 2018 | 12:31

haldey: ахах лесенка дебилов

echo_shar 08 апреля 2018 | 12:11

echo_shar:
Кстати, без поддержки штатовских и бритосовских СМИ такие фейк-ньюзсовкие атаки попросту невозможны.

PS
Куда, кстати, делась Вселенская Сирийская обсерватория по правам человека, которая находилась дома у арабского беженца и состояла из него самого? )))))

snikkersnepper 08 апреля 2018 | 12:51

echo_shar:

Она отметилась. Просто даже Эхо уже стесняется на нее ссылаться. Типа, считает, что "Белые каски" лучше.

(комментарий скрыт)

mikhail_spb_ 08 апреля 2018 | 12:07


Кремлежулики готовы направить своих "специалистов" в любую точку планеты, чтобы опровергнуть информацию о своих преступлениях.

danko_swinja 08 апреля 2018 | 12:11

mikhail_spb_: слушай юморной тролль. Ты уже говоришь словами старухи данко1. Не даром внучатый племянник. Из бандеровцев с хронов. Вероятно, возможно, может быть, пролонгация, кадырка, кремлежулики, мильтоны.

echo_shar 08 апреля 2018 | 12:13

mikhail_spb_:
Британская МИ6 отправила расследовать отравление Срипалей, которое сама и устроила...)))

ivar1964 08 апреля 2018 | 12:10

То есть, российские специалисты там еще не были, но Россия уже отвергает!

echo_shar 08 апреля 2018 | 12:19

ivar1964:
Вся ситуация на месте полностью под контролем российских спецслужб, советников, спецназа и ЧВК. Любые атаки со стороны армии Сирии были бы зафиксированы.
очевидно, что бандюки, находящиеся под контролем штатов просто не в состоянии победить в бою, поэтому и пытаются совершать провокации. Теперь они травят мирных жителей по настоящему, безо всяких постановочных сюжетов Белых и пушистых касок.

mordechai_blinchikov 08 апреля 2018 | 12:38

echo_shar-: что бандюки, находящиеся под контролем штатов просто не в состоянии победить в бою
коротка память-еще жопы ЧВК дымятся , может повторить ?

(комментарий скрыт)

belovnikita 08 апреля 2018 | 12:10

Кто то еще верит словам Какашонкова?

danko_swinja 08 апреля 2018 | 12:13

belovnikita: а ты девушка веришь?

idruker 08 апреля 2018 | 12:12

Зря опровергают. Если б эти патологичекие брехуны молчали, меньше б подозрений было

diximania1948 08 апреля 2018 | 12:14

Как только Россия обделывается, поднимается привычный вой о "неких силах" и провокациях.

prade 08 апреля 2018 | 12:16

Минобороны России заявляют, что не они сбивали малайзийский Боинг, что на Донбассе нет российских войск, в Сирии от российских бомб погибают только террористы. Естественно, что они будут отвергать, что Асад травил сирийцев химическим оружием.

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hagana 08 апреля 2018 | 12:17

Как-то ни в какие опровержения после зеленых человечков и ихтамнетов не верится вообще ! Мы хоть раз с чем-нибудь согласились вовремя ? Соглашаемся только постфактум ,как в Крыму !

vladimirgornitsky 08 апреля 2018 | 12:19

"Москва готова направить своих специалистов для проверки этой информации"
Племянница Скрипаля, наверно, уже собирает вещи в дорогу.

molchun 08 апреля 2018 | 12:22

Наших специалистов сейчас там нет, поэтому мы уверены, что никакого применения химоружия не было.
А когда мы освободим территорию, то непременно проверим и ничего не найдем.

ha12raz 08 апреля 2018 | 12:23

Кагэбично и буднично......применяют и отрицают.

sskazhenik 08 апреля 2018 | 12:24

Сперва опровергают, погом готовы поехать проверить. Всё как обычно...

nikto_nikak 08 апреля 2018 | 12:25

Интересно, кто верит российскому Минобороны? Наверное тока Асад, Иран и Хезболла.))))

alend 08 апреля 2018 | 12:35

nikto_nikak: и зомбированое быдло ..биомасса))))

alend 08 апреля 2018 | 12:31

глупо было бы подтвердить ..что применяли хим оружие ..у кремля один ответ на все случаи жизни настамнет и фсё вы врёте)))))

zemljanka 08 апреля 2018 | 12:34

Сострадание народам Сирии.
7 лет людоеды людоедствуют.

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vsehporvem 08 апреля 2018 | 12:39

Чудные какие хомячки уховские, совсем в сопливчиков превратились! Верят-не верят. Ромашку какую то устраили.

megri 08 апреля 2018 | 12:46

Очередной бред. Видимо там так сильно прижали бармалеев, что их спонсоры пошли уже который раз на убийства мирных жителей, лишь бы остановить сирийскую армию и сохранить жизнь бандитам. В РФ уничтожено хим. оружие, в Сирии также уничтожено хим. оружие. Это задокументировано международной организацией ООН! Потрачено куча времени и средств. За эти действия этой международной организацией по ликвидации хим.оружия, состоящей в основном из специалистов США и Европы получена Нобелевская премия. Так что, это филькина грамота и премию надо вернуть? А вот хим оружие в США и Англии не уничтожено, хотя все сроки прошли. Объясняют нехваткой денег (400 млн долларов), хотя на оружие и войны тратятся триллионыи триллионы . На кого расчитан этот бред?

vsehporvem 08 апреля 2018 | 12:55

megri: Видимо там так сильно прижали бармалеев, что их спонсоры пошли уже который раз на убийства мирных жителей, лишь бы остановить сирийскую армию и сохранить жизнь бандитам.
_____________________________________
Бесполезно! Они уже лапки подняли и перемирия запросили. Вывезти бармалеев к спонсорам - зарплату получат, кров получат. Хоть поживут как люди!

estate_photo 08 апреля 2018 | 12:53

Верить нельзя никому, что Асад, что все эти "аль Ислам" вурдалаки. А пропагандисты, что кремлёвские что "буржуинские" патологические вруны. Всегда надо смотреть "кому выгодно". Военный эффект для правительственной армии от такой акции нулевой, а вот шуму и обвинений туча. Текущая военная ситуация в этом районе в пользу правительственной армии. Соответственно, более вероятно, что это провокация "демократических" исламистов, ну а с фантазией у них плохо, включили старую пластинку.

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