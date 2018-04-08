В российском Минобороны опровергают сообщения о применении сирийской армией химического оружия в городе Дума

Москва готова направить своих специалистов для проверки этой информации после освобождения Восточной Гуты от боевиков.

Начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что данные о примененной асадовской армией бомбы с хлором в Восточной Гуте не соответствуют действительности. После освобождения Думы от боевиков российские военные готовы немедленно направить специалистов в области радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных. Евтушенко уверен, что заявления о страданиях людей носят ложный характер, а стоит за ними одна цель — помешать возобновлению операции по выводу боевиков из города Дума. Генерал уверен в том, что стоит за этими сообщениями некие западные страны, использующие неправительственные организации. На этом фоне сирийская армия и боевики группировки «Джейш аль-Ислам» договорились возобновить переговоры, они начнутся в течение ближайших двух часов в непосредственно в Думе. Речь идет о выводе боевиков из города. В российском минобороны уверены, что сообщения о химатаке имели целью срыв этих переговоров.

В Думе на фоне противоречивых сообщений с обеих сторон конфликта по-прежнему работает гуманитарный коридор для выхода мирных жителей.