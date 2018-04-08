Благотворительный концерт в поддержку политзаключенных пройдет в Сахаровском центре
Благотворительный концерт в поддержку политзаключенных пройдет в Сахаровском центре 8 апреля. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» координатор Союза солидарности с политзаключенными Сергей Давидис.
«В 16.00 в Сахаровском центре пройдет очередной благотворительный концерт в поддержку политзаключенных «За вашу и нашу свободу». Как и всегда у нас звездный состав – это актеры Театра.doc: Александр Филиппенко, Елена Коренева, Оксана Мысина, Елена Вилкова, известный бард Дмитрий Богданов», — сказал он.
По словам координатора, средства с концерта будут собираться на поддержку политзаключенных. «Средства отправляются самим узникам, которые нуждаются в оплате юридической помощи, и семьям, которые остаются без кормильца в случае острой необходимости: на передачи, на поездки семей к узникам, если такая необходимость есть. Понятно, что этого на всех не хватает, но в самых острых случаях мы всегда стараемся помочь», — отметил он.
Также Давидис добавил, что за один концерт обычно собирается примерно от 100 до 200 тысяч рублей. «Это не так много, но и не так мало, поскольку концертов за год проходит много, это позволяет помочь нескольким десяткам человек в течение года. Отчетность полностью публикуется на сайте Политзеки.ru», — сказал он.
В рамках благотворительного вечера будет возможность написать письма политзаключенным, которые будут направлены в колонии или СИЗО, где они находятся, добавил Давидис.
Комментарии3
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lion64___3 08 апреля 2018 | 11:46
В подержку воров:
белых, улюлюкина, зильберовича, шакро-молодого, хорошавина и подобных
состоится гей-парад либерастов в помещении цукермановского центра
oppicruss 08 апреля 2018 | 12:10
Этот звездный состав артистов из нормальных театров повыгоняли, ибо, кроме как с фаллосами по сцене бегать, они ни на что не способны. Вот по всяким шарашкам и мотаются эти так называемые артисты недоделанные... Демократически их осудим!
socialism 08 апреля 2018 | 12:11
Путин правильно назвал этих западных прихвостней нац-предателями. Кучка изгоев ненавидящих Россию.