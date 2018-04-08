Специалисты пока не могут устранить задымление в угольной шахте в Междуреченске

На месте работают шесть отделений горноспасателей. Устанавливаются причины задымления, — говорят в Минэнерго. Ситуацию обсудит завтра технический совет предприятия.

Накануне вечером из шахты эвакуировали 69 горняков. Работы были приостановлены. Никто не пострадал.