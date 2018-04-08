Специалисты пока не могут устранить задымление в угольной шахте в Междуреченске
На месте работают шесть отделений горноспасателей. Устанавливаются причины задымления, — говорят в Минэнерго. Ситуацию обсудит завтра технический совет предприятия.
Накануне вечером из шахты эвакуировали 69 горняков. Работы были приостановлены. Никто не пострадал.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт