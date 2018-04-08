Генеральная прокуратура Саудовской Аравии направила в суд дела обвиняемых в коррупции

Речь идет о тех, кто отказался от досудебного урегулирования. Это 56 человек из более чем трехсот, — которых допросили в рамках расследования. Их имена не раскрываются. Как передает Рейтер со ссылкой на главу надзорного ведомства, некоторые из фигурантов этих дел обвиняются не только в отмывании финансовых средств, но и в попытках подрыва государственной безопасности и даже в терроризме.



Минувшей осенью саудовские власти отправили под стражу десятки членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей. Позже большинство обвиняемых согласились передать в государственную казну часть средств в счет причиненного ущерба. Общая сумма составила около ста миллиардов долларов. При этом сам арест многие отбывали в престижном отеле.