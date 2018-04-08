Бывший президент Бразилии Лула да Силва будет отбывать наказание в здании полиции города Куритиба, на юге страны
Накануне он сам явился в участок. Политика приговорили к 12 годам тюрьмы по делу о коррупции. Однако до недавнего времени он оставался на свободе. На этой неделе Верховный суд Бразилии постановил арестовать да Силву, не дожидаясь, когда экс-президент обжалует свой приговор во всех инстанциях. Как пишет местная пресса, в камере для экс-президента не будет ни холодильника, ни телевизора.
Между тем, он остается одним из самых популярных в Бразилии политиков.
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