Бывший президент Бразилии Лула да Силва будет отбывать наказание в здании полиции города Куритиба, на юге страны

Накануне он сам явился в участок. Политика приговорили к 12 годам тюрьмы по делу о коррупции. Однако до недавнего времени он оставался на свободе. На этой неделе Верховный суд Бразилии постановил арестовать да Силву, не дожидаясь, когда экс-президент обжалует свой приговор во всех инстанциях. Как пишет местная пресса, в камере для экс-президента не будет ни холодильника, ни телевизора.



Между тем, он остается одним из самых популярных в Бразилии политиков.