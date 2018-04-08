Племянница Сергея Скрипаля готова дать показания британской полиции
Виктория Скрипаль хочет пойти в Скотленд-ярд и разъяснить, если Лондон что-то будет интересовать, — пишет The Sunday Telegraph.
Тем временем, The Sunday Times пишет со ссылкой на свои источники, что Сергей Скрипаль с дочерью могут переехать в США и жить там под новыми именами. Таким образом британские власти хотят обезопасить их от возможных новых покушений. По данным газеты, английская разведка уже ведет соответствующие переговоры с ЦРУ.
Лондон считает, что за попыткой отравить бывшего офицера ГРУ и его дочь могут стоять российские власти. Москва это отвергает.
Комментарии3
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mikhail_spb_ 08 апреля 2018 | 11:35
Даже если Скрипалей увезут в Америку, эта неугомонная лубянская трольчиха всё равно будет рваться в Англию?
sensei54 08 апреля 2018 | 11:35
Виктория Скрипаль хочет пойти в Скотленд-ярд
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А ну как в холодную посадят?
ostapbey 08 апреля 2018 | 11:36
Россия могла бы отравить Скрипалей, если бы:
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2.
3.
4.
И так далее..
Даже.