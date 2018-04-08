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11:30, 08 апреля 2018

Племянница Сергея Скрипаля готова дать показания британской полиции

Виктория Скрипаль хочет пойти в Скотленд-ярд и разъяснить, если Лондон что-то будет интересовать, — пишет The Sunday Telegraph.

Тем временем, The Sunday Times пишет со ссылкой на свои источники, что Сергей Скрипаль с дочерью могут переехать в США и жить там под новыми именами. Таким образом британские власти хотят обезопасить их от возможных новых покушений. По данным газеты, английская разведка уже ведет соответствующие переговоры с ЦРУ.

Лондон считает, что за попыткой отравить бывшего офицера ГРУ и его дочь могут стоять российские власти. Москва это отвергает.

Комментарии

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mikhail_spb_ 08 апреля 2018 | 11:35


Даже если Скрипалей увезут в Америку, эта неугомонная лубянская трольчиха всё равно будет рваться в Англию?

sensei54 08 апреля 2018 | 11:35

Виктория Скрипаль хочет пойти в Скотленд-ярд
..........................................................................................
А ну как в холодную посадят?

ostapbey 08 апреля 2018 | 11:36

Россия могла бы отравить Скрипалей, если бы:
1.
2.
3.
4.
И так далее..
Даже.

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