Племянница Сергея Скрипаля готова дать показания британской полиции

Виктория Скрипаль хочет пойти в Скотленд-ярд и разъяснить, если Лондон что-то будет интересовать, — пишет The Sunday Telegraph.

Тем временем, The Sunday Times пишет со ссылкой на свои источники, что Сергей Скрипаль с дочерью могут переехать в США и жить там под новыми именами. Таким образом британские власти хотят обезопасить их от возможных новых покушений. По данным газеты, английская разведка уже ведет соответствующие переговоры с ЦРУ.

Лондон считает, что за попыткой отравить бывшего офицера ГРУ и его дочь могут стоять российские власти. Москва это отвергает.