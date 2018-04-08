Российские военные опровергают сообщения о применении химического оружия сирийской армией под Дамаском

Как сказал начальник центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко, речь идет о сфабрикованных заявлениях. По его словам, некоторые западные страны пытаются помешать возобновлению операции по выводу боевиков из города Дума. Это последний населенный пункт в районе Дамаска, где еще остаются силы вооруженной оппозиции. По словам Евтушенко, Москва готова направить своих специалистов для сбора данных, которые опровергнут сообщения о химической атаке. Это может произойти сразу после освобождения Думы от боевиков.

Как сообщала Би-би-си со ссылкой на медиков и спасателей, жертвами химической атаки в Думе могли стать около семидесяти человек.