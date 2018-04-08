Российские военные опровергают сообщения о применении химического оружия сирийской армией под Дамаском
Как сказал начальник центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко, речь идет о сфабрикованных заявлениях. По его словам, некоторые западные страны пытаются помешать возобновлению операции по выводу боевиков из города Дума. Это последний населенный пункт в районе Дамаска, где еще остаются силы вооруженной оппозиции. По словам Евтушенко, Москва готова направить своих специалистов для сбора данных, которые опровергнут сообщения о химической атаке. Это может произойти сразу после освобождения Думы от боевиков.
Как сообщала Би-би-си со ссылкой на медиков и спасателей, жертвами химической атаки в Думе могли стать около семидесяти человек.
Комментарии4
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pyccokokc 08 апреля 2018 | 11:35
А мне, лично, доставляет, что Россией рулит "спаситель". Вполне достаточная гарантия, что это абсолютное зло скоро хекнется. При менее съехавшем это "удовольствие" растянулось бы по времени.
vinibi 08 апреля 2018 | 11:37
Ну вот и началось-настамнет вывсеврете авыдокажите!!!
shicotus_live 08 апреля 2018 | 11:35
Мда, обмельчали нагло саксы, обмельчали. Даже провокацию толком устроить не могут)) Или их подчиненные террористы из "Белых касок" полные дубодятлы)))
domtrubaiiiataji 08 апреля 2018 | 11:38
если рабсосийские террористы опровергают. значит инцидент точно имел место