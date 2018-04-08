Благотворительный вечер в поддержку политзаключенных пройдет сегодня в Сахаровском центре
В мероприятии также примут участие актеры театра и кино Елена Коренева, Александр Филиппенко, Ирина Вилкова и бард Дмитрий Богданов.
Нам нужно быть вместе сегодня, чтобы не страшиться за наше будущее завтра, сказала «Эху» актриса и певица Оксана Мысина, которая также примет участие в вечере.
Начало мероприятия в 16 часов, в Сахаровском центре по адресу Земляной вал, дом 57, строение 6. Пришедшие смогут внести посильные пожертвования для политзаключённых, поддержки их семей или оплаты адвокатов. А ещё – написать политзаключённым письма-открытки, которые мы затем отправим адресатам; они их всегда очень ждут.
Комментарии8
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traviliberalovgazamiudushlivami 08 апреля 2018 | 11:08
Детям собрать не хотите? А то собирать самим себе на онанизм тянет.
patrik05 08 апреля 2018 | 11:25
Благотворительный вечер в поддержку политзаключенных пройдет сегодня в Сахаровском центре...
В поддержку Шакро "Молодого" и Кирилла Серебренникова?
lion64___3 08 апреля 2018 | 11:31
patrik05: Вы улюлюкина забыли, гайдарочубайсовскокого вора и либераста, вора белых и прочих политических
nikitin43 08 апреля 2018 | 11:09
нацлидер продолжил прерванную ельциным традицию вонючего совка паковать несогласных .
captainobvious 08 апреля 2018 | 11:19
nikitin43: при ельцине несогласных просто расстреливали, как в октябре 93-го
trans 08 апреля 2018 | 11:14
Да, в путинском полицейском государстве политзаключенных хватает. Мерзкая мстительная крыса.
lion64___3 08 апреля 2018 | 11:15
камерный гей-парад будет, не более того
captainobvious 08 апреля 2018 | 11:17
полковника Квачкова тоже поддержать собираетесь, или как всегда, только своих, социально близких?