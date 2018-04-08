Благотворительный вечер в поддержку политзаключенных пройдет сегодня в Сахаровском центре...

В мероприятии также примут участие актеры театра и кино Елена Коренева, Александр Филиппенко, Ирина Вилкова и бард Дмитрий Богданов.

Нам нужно быть вместе сегодня, чтобы не страшиться за наше будущее завтра, сказала «Эху» актриса и певица Оксана Мысина, которая также примет участие в вечере.

Начало мероприятия в 16 часов, в Сахаровском центре по адресу Земляной вал, дом 57, строение 6. Пришедшие смогут внести посильные пожертвования для политзаключённых, поддержки их семей или оплаты адвокатов. А ещё – написать политзаключённым письма-открытки, которые мы затем отправим адресатам; они их всегда очень ждут.