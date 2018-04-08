Пять человек погибли на пожаре в частном жилом доме под Великим Новгородом
Среди жертв – двухлетний ребенок. Следователи выясняют причины трагедии.
Частное деревянное строение в поселке, расположенном в 3 километрах от Великого Новгорода, сгорело без остатка. На первых кадрах с места ночного пожара в деревне Волотово – лишь пепелище и сложенные в стороне дрова для печного отопления. Их огонь пощадил. Пожарные обнаружили фрагменты тел пяти человек, это две женщины, двое мужчин и ребенок. Пламя вспыхнуло около трех ночи, возможно – из-за неисправной проводки построенного лишь три года назад дома, или нарушения работы электрооборудования. К половине шестого строение выгорело до основания, приехавшим спасателям оставалось только залить все пеной и водой.
Сейчас на месте работают следователи регионального СК. Они опрашивают свидетелей и пытаются выяснить обстоятельства произошедшего на окраине новгородского исторического поселения, в котором живет всего две сотни человек. Стоящая неподалеку церковь Успения на Волотовом поле, построенная в 14 веке, от смертоносного пожара не пострадала.
Проведение проверки по факту пожара взяли на контроль в руководстве СКР по Новгородской области.
Комментарии4
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cattt 08 апреля 2018 | 11:06
А избы горят и горят!
hrenvam 08 апреля 2018 | 11:08
Один человек погиб в результате пожара в небоскребе Трамп-Тауэр Трампа в Нью-Йорке
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Пять человек погибли на пожаре в частном жилом доме под Великим Новгородом
pravdatut 08 апреля 2018 | 11:17
Замалчивают причину пожара. Возможно, хорошо поддатые спали, а один решил покурить в постели, от тления одеяла угорели все. Как иначе могут погибнуть все в частном доме??
anji70 08 апреля 2018 | 11:19
А этом Великом Новгроде, в Великом доме изоляция проводки от старости видимо разложилась и удобства все во дворе, естественно Великом.