Пять человек погибли на пожаре в частном жилом доме под Великим Новгородом

Среди жертв – двухлетний ребенок. Следователи выясняют причины трагедии.

Частное деревянное строение в поселке, расположенном в 3 километрах от Великого Новгорода, сгорело без остатка. На первых кадрах с места ночного пожара в деревне Волотово – лишь пепелище и сложенные в стороне дрова для печного отопления. Их огонь пощадил. Пожарные обнаружили фрагменты тел пяти человек, это две женщины, двое мужчин и ребенок. Пламя вспыхнуло около трех ночи, возможно – из-за неисправной проводки построенного лишь три года назад дома, или нарушения работы электрооборудования. К половине шестого строение выгорело до основания, приехавшим спасателям оставалось только залить все пеной и водой.

Сейчас на месте работают следователи регионального СК. Они опрашивают свидетелей и пытаются выяснить обстоятельства произошедшего на окраине новгородского исторического поселения, в котором живет всего две сотни человек. Стоящая неподалеку церковь Успения на Волотовом поле, построенная в 14 веке, от смертоносного пожара не пострадала.

Проведение проверки по факту пожара взяли на контроль в руководстве СКР по Новгородской области.