Демонстрация за запрет абортов прошла в центре Праги

Около пяти тысячи человек прошли по центральным улицам. В акции участвовали члены политических партий и организаций, связанных с церковью. Ее поддержали католические иерархи.

Как передает ТАСС, организаторы акции говорили о том, что количество абортов в стране уменьшается, а также упоминали об укреплении позиций ислама в Европе в связи с миграцией из мусульманских стран.