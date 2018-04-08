Демонстрация за запрет абортов прошла в центре Праги
Около пяти тысячи человек прошли по центральным улицам. В акции участвовали члены политических партий и организаций, связанных с церковью. Ее поддержали католические иерархи.
Как передает ТАСС, организаторы акции говорили о том, что количество абортов в стране уменьшается, а также упоминали об укреплении позиций ислама в Европе в связи с миграцией из мусульманских стран.
Комментарии4
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cattt 08 апреля 2018 | 11:08
Как всегда, религия вмешивается в мирские дела!
vasilevich58 08 апреля 2018 | 11:15
Мракобесы завидуют, что свободные граждане могут делать то, в чём мракобесы сами себя ограничили.
Отсюда вся ненависть на религиозной почве с вытекающими кровавыми последствиями.
hrenvam 08 апреля 2018 | 11:11
Остапа- Сулеймана поблизости не было замечено ?
vasilevich58 08 апреля 2018 | 11:13
Средневековые понятия необыкновенно притягательны для огромного количества населения Земли.
Не нравятся аборты - не делайте себе их.
Но обидно ограничивать себя в чём-то, глядя, как другие игнорируют ваши ограничения.
Мол, "если я отрежу себе яйца, надо заставить это сделать и всех окружающих"!