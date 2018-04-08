США призвали Россию предотвратить дальнейшие химические атаки в Сирии
Госдеп считает, что отравляющие вещества были использованы в боях у города Дума.
В конечном итоге ответственность за применение химического оружия в Сирии лежит на Москве – такое мнение высказали в Госдепартаменте США. Американское внешнеполитическое ведомство объясняет это тем, что Россия поддерживает президента Башара Асада, а значит – ставит под вопрос свою «приверженность разрешению кризиса в стране».
В Госдепе обратили внимание на многочисленные сообщения о применении отравляющих веществ в сирийском городе Дума. По некоторым данным в ходе атаки там погибло около 40 человек. При этом правительство Асада утверждает, что давно уничтожило все запасы химоружия. А местное информагентство САНА, сообщало, что инсценировку с применением отравляющих веществ в городе готовят главари группировки «Джейш аль-Ислам. Таким образом боевики якобы попытались сфабриковать обвинения в адрес сирийской армии, которая на днях начала наступление на город.
Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химоружия после крупной газовой атаки в Восточной Гуте в 2013 году.
Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко на брифинге опроверг информацию о том, что правительственные силы в САР использовали химическое оружие в городе Дума.
По словам Евтушенко, 8 апреля начинается операция по выводу из сирийского города Дума непримиримых боевиков группировки «Джейш аль-Ислам». Он отметил, что ряд западных стран осуществляет меры по срыву данной операции, используя тему применения правительственными силами Сирии химического оружия.
Он подчеркнул, что ряд так называемых независимых неправительственных организаций, в том числе «Белые каски», заявили о том, что в субботу в Думе сирийскими вооруженными силами якобы была сброшена бомба с хлором.
«Решительно опровергаем эту информацию и заявляем о готовности после освобождения города Дума от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений», — заявил Евтушенко на брифинге.
Также он добавил, что гуманитарный коридор в населенном пункте «Мухайам Аль-Вафедин» продолжает работу по обеспечению безопасного выхода мирных жителей из города Дума.
Комментарии21
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nikitin43 08 апреля 2018 | 11:05
не сомневаюсь что и против расеян путен при необходимости применит газы , ОВ , как сейчас в лондоне.
vikwlad 08 апреля 2018 | 11:09
Репутация у Кремля ниже плинтуса, поэтому все их заверения, что настамнет, яйца выеденного не стоят.
nikitin43 08 апреля 2018 | 11:15
vikwlad: для репутации нацлидера уже не страшно что он клялся совсем недавно что в сирии уничтожил всё ХО за что и получил деньги , получается развёл запад когда ему ещё верили дуралеи .
snamor 08 апреля 2018 | 11:23
nikitin43: После Скрипалей, над англичанами смеётся и крутит у виска уже весь мир. Теперь таким заявлениям про химатаки уже никто не поверит.
navsegda 08 апреля 2018 | 11:32
snamor: весь мир выслал русских дипломатов
snamor 08 апреля 2018 | 11:37
navsegda: Даже не весь ЕС, не то что весь мир. Вест мир крутит у виска, наблюдая за заявлениями англичан.
shicotus_live 08 апреля 2018 | 11:27
Америкосы просто по детски пытаются отомстить))
...Счет идет на сотни погибших - известный политолог Игорь Панарин подтвердил массовые потери западных ЧВК в Сирии
Известный политолог Игорь Панарин на своей странице в соцсети поделился публикацией, в которой подтвердил массовые потери западных ЧВК в Сирии. Приводим его пост полностью и в авторской редакции:
"Уважаемые друзья! Я позавчера разместил пост на основе сообщения нескольких СМИ (ИА REX и т.д.) о потерях западников в Сирии.
По некоторым экспертным данным в ходе проведения спецоперации против террористов 24 февраля 2018 года было убито и ранено около 700 представителей 4 стран, поддерживающих террористов в Сирии. Около 150 британских инструкторов 22 полка специального назначения Специальной авиадесантной службы Великобритании, 100 военных инструкторов 2-го парашютно-десантного полка Французского иностранного легиона (г. Кальви на о. Корсика), около 50 военных инструкторов Израиля, а также 400 иностранных наемников: американская ЧВК «Грейстоун» - 100 чел., американская ЧВК «Асаdemi» (до 2009 года известна как Blackwater) - 300 чел. Судя по тому, что Меркель и Макрон звонили сегодня Путину, то наверное просили о тайном вывозе погибших граждан США, Великобритании, Франции и Израиля из Восточной Гуты (эта версия подтверждается источниками ИА REX)...
navsegda 08 апреля 2018 | 11:34
shicotus_live: Панарин известный тролль ) а российская тв пропаганда молчит
shicotus_live 08 апреля 2018 | 11:37
navsegda: Так это не только Панарин говорит. Лень искать, но помнится где то на радио цитировали доклад китайских аналитиков. Они тоже говорят. что в Восточной Гуте американский и британский спецназ, а также другие западные инструкторы. понесли серьезные потери.
protiv777 08 апреля 2018 | 11:31
nikitin43: Кастрюля, так Запад же и подтвердил это уничтожение.
evgolius7 08 апреля 2018 | 11:05
Ответ России на новые санкции будет следующим:
1. Олигархам из списка выделят по 2 региона с населением в качестве крепостных
2. Чиновникам - по 3 региона
3. Всем ордена и освобождения от налогов.
nitsahon 08 апреля 2018 | 11:07
какой-то беззубый у нас Госдеп получается... сказали бы сразу:"В Сирии было применено РОССИЙСКОЕ химическое оружие.. и вы,господа, несете за это ответственность..."
sisyan_mudachina 08 апреля 2018 | 11:12
nitsahon: Госдеп так сильно зубами Скрипаль что стер их ,теперь будет удобно пиндосам за щеку пихать ,не откусят !Санкции какие нибудь придумают ,выразят глубокую озабоченность ,возмущение не будет иметь границ... и тому подобные пуки , сдулись пиндосы!)))
mikhail_spb_ 08 апреля 2018 | 11:08
Поскольку сирийский город назван в честь российского законодательного органа, наша страна вправе применять там любые виды оружия.
sbk 08 апреля 2018 | 11:09
Евтушенко уже сейчас может спросить у "российских специалистов".
И даже понятно, что они ответят.
monterado_ancona_marche 08 апреля 2018 | 11:23
себя призовите, пиндосы-провокаторы!..
pravdatut 08 апреля 2018 | 11:23
Что делать кремлевским?: Необходим сильный лидер со светлыми мозгами!
protiv777 08 апреля 2018 | 11:27
В ответ Россия должна призвать Америку прекратить поедание младенцев на территории Ирака.
И заявить это как можно громче, потому как требования абсолютно по существу одинаково дебильны.
terens 08 апреля 2018 | 11:28
США пытается выставить РФ этаким идиотом который постоянно стреляет себе в ногу. Я думаю, что рано или поздно все тайное станет явным как это случилось с пробиркой с мукой которой трясли в госдепе.
estamp 08 апреля 2018 | 11:29
Еще даже не известно точно, было ли ХО. Но амеры уже точно знают ато виноват. Они даже бритов переплюнули.
Страшно за мир, в котором столь невменяемый гегемон.
murad_manapov 08 апреля 2018 | 11:33
в Сирии давно мир и порядок, и войска вывели российские,что за устаревшие темы тут...