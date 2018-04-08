США призвали Россию предотвратить дальнейшие химические атаки в Сирии

Госдеп считает, что отравляющие вещества были использованы в боях у города Дума.

В конечном итоге ответственность за применение химического оружия в Сирии лежит на Москве – такое мнение высказали в Госдепартаменте США. Американское внешнеполитическое ведомство объясняет это тем, что Россия поддерживает президента Башара Асада, а значит – ставит под вопрос свою «приверженность разрешению кризиса в стране».

В Госдепе обратили внимание на многочисленные сообщения о применении отравляющих веществ в сирийском городе Дума. По некоторым данным в ходе атаки там погибло около 40 человек. При этом правительство Асада утверждает, что давно уничтожило все запасы химоружия. А местное информагентство САНА, сообщало, что инсценировку с применением отравляющих веществ в городе готовят главари группировки «Джейш аль-Ислам. Таким образом боевики якобы попытались сфабриковать обвинения в адрес сирийской армии, которая на днях начала наступление на город.

Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химоружия после крупной газовой атаки в Восточной Гуте в 2013 году.

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко на брифинге опроверг информацию о том, что правительственные силы в САР использовали химическое оружие в городе Дума.

По словам Евтушенко, 8 апреля начинается операция по выводу из сирийского города Дума непримиримых боевиков группировки «Джейш аль-Ислам». Он отметил, что ряд западных стран осуществляет меры по срыву данной операции, используя тему применения правительственными силами Сирии химического оружия.

Он подчеркнул, что ряд так называемых независимых неправительственных организаций, в том числе «Белые каски», заявили о том, что в субботу в Думе сирийскими вооруженными силами якобы была сброшена бомба с хлором.

«Решительно опровергаем эту информацию и заявляем о готовности после освобождения города Дума от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений», — заявил Евтушенко на брифинге.

Также он добавил, что гуманитарный коридор в населенном пункте «Мухайам Аль-Вафедин» продолжает работу по обеспечению безопасного выхода мирных жителей из города Дума.