Митинг против загрязнения воздуха прошел в Красноярске

Как сообщает агентство ТВ-2, в акции участвовали более пятисот горожан. Перед этим в городе был объявлен так называемый режим «черного неба» – это значит, что вредные вещества не рассеиваются, а накапливаются в воздухе. Собравшиеся требовали от местных властей перевести все котельные в городской черте на природный газ, установить на предприятиях современное очистное оборудование и публиковать данные о состоянии здоровья красноярцев за последние несколько лет.

Это уже не первая акция «За чистое небо» в городе за последние месяцы. Тем временем, режим «черного неба» в Красноярске с начала года объявляется уже в восьмой раз.