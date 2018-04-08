Митинг против загрязнения воздуха прошел в Красноярске
Как сообщает агентство ТВ-2, в акции участвовали более пятисот горожан. Перед этим в городе был объявлен так называемый режим «черного неба» – это значит, что вредные вещества не рассеиваются, а накапливаются в воздухе. Собравшиеся требовали от местных властей перевести все котельные в городской черте на природный газ, установить на предприятиях современное очистное оборудование и публиковать данные о состоянии здоровья красноярцев за последние несколько лет.
Это уже не первая акция «За чистое небо» в городе за последние месяцы. Тем временем, режим «черного неба» в Красноярске с начала года объявляется уже в восьмой раз.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
bordij 08 апреля 2018 | 10:45
Когда пройдет митинг против дегродации РОССИИ ?
rampa 08 апреля 2018 | 11:17
"режим «черного неба» в Красноярске с начала года объявляется уже в восьмой раз" -
в Красноярске проживает более 1 млн человек. На митинг против загрязнения воздуха вышли 500 горожан. Вот и все, что нужно знать о НАРОДЕ России