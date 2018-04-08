Члены экипажа сейнера «Норд» попробуют вернуться в Россию через пункт пропуска на границе Украины с Крымом
Как сообщили «Интерфаксу» в компании-судовладельце, Киев гарантировал переход через КПП «Чонгар». Украинская сторона эту информацию пока не комментирует. Ранее стало известно, что украинские пограничники не выпустили дипломатические машины с членами экипажа, которые пытались выехать в Россию из Харьковской области. Всего страну должны покинуть девять из десяти человек. Капитан сейнера был арестован по решению Херсонского городского суда.
Само судно было задержано в Азовском море еще 16 марта. Украина обвинила членов экипажа в том, что они незаконно пересекли границу.
Комментарии18
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pravdatut 08 апреля 2018 | 10:39
Давно пора кацапам хвост прищемить. Ворованное должны возвратить Украине!
esol 08 апреля 2018 | 10:42
pravdatut: прищемить вы можете только безоружных моряков, гопники
knight39 08 апреля 2018 | 10:49
pravdatut: правдатутка, щемилка ещё не выросла, да и не вырастит никогда,-ваша свидомая импотенция неизлечима, это карма:)
testmeter 08 апреля 2018 | 10:58
knight39: Ты считаешь, что та жопа, в которую попала Россися и все дальше туда залазит из-за своих действий в Украине - это недостаточно? Хорошо, будем щемить дальше - щемилка растет потихоньку. Мы просто наивно думали раньше, что у нас сосед - друг. Да и пацаны вокруг тоже глаза потихоньку открывают - видят что была большая ошибка доверять России после развала СССР. Этот Мордор нужно додавить до конца - да он и сам задушится с нашей и Божьей помощью!
cattt 08 апреля 2018 | 11:00
Члены экипажа сейнера «Норд» попробуют вернуться в Россию через пункт пропуска на границе Украины с Крымом и Страна радостно встретит героев!!!
vald_ch 08 апреля 2018 | 11:12
cattt: Кто-то их попутал: въезд на россию с другой стороны.
estamp 08 апреля 2018 | 11:10
pravdatut: Ау, хомячки, несчастные оккупированные крымчане смогли вырваться из Мордора на свободную любимую Украину. И вместо того чтоб достать спрятанный украинский паспорт, приложить его к сердцу и спеть гимн они стремятся назад в Мордор? Как-то это неправильно, не так ли?
bono747 08 апреля 2018 | 11:30
pravdatut: не отвлекайся от чистки туалетов, рогуляка)))
krek63 08 апреля 2018 | 11:31
pravdatut: попробуй возврати. Вы же все трусы
pravdatut 08 апреля 2018 | 10:39
Давно пора кацапам хвост прищемить. Ворованное должны возвратить Украине!
kryymsdyk 08 апреля 2018 | 10:46
Таким образом они попадут в Крым, а не в Россию.
dunai10 08 апреля 2018 | 10:49
Как то всё это выглядит довольно странно. Раннее в новостях сообщалось, что они выплатили штраф. Им разрешили покинуть корабль, но паспорта не вернули и 10 апреля они должны явиться на допрос в следственные органы Украины. Вдруг их решили без паспортов вывезти в Россию на дипломатических машинах, прикрываясь временными удостоверениями для пересечения границы.
testmeter 08 апреля 2018 | 11:01
dunai10: Крым - это не Россия. Туда они имеют право ездить
yarross 08 апреля 2018 | 10:51
В окупационную зону Крыма впускают только по паспорту, а у морячков документов нет.
midnightblues 08 апреля 2018 | 10:53
Ну как поплавали??
anji70 08 апреля 2018 | 11:15
А вообще то жаль, что из за амбиций бездарных политиков страдают обычные люди и не Украина создала эту ситуацию.
lion64___3 08 апреля 2018 | 11:34
Следующая - Херсонская область. Оттуда тоже будут изгнаны свидомиты.
monterado_ancona_marche 08 апреля 2018 | 11:38
Остались хохлы без азовской рыбки,
Зато у них есть Насти Рыбки свои.
Они поскакать на Майдане прытки
И повскакивать на ...уи...))))