Члены экипажа сейнера «Норд» попробуют вернуться в Россию через пункт пропуска на границе Украины с Крымом

Как сообщили «Интерфаксу» в компании-судовладельце, Киев гарантировал переход через КПП «Чонгар». Украинская сторона эту информацию пока не комментирует. Ранее стало известно, что украинские пограничники не выпустили дипломатические машины с членами экипажа, которые пытались выехать в Россию из Харьковской области. Всего страну должны покинуть девять из десяти человек. Капитан сейнера был арестован по решению Херсонского городского суда.

Само судно было задержано в Азовском море еще 16 марта. Украина обвинила членов экипажа в том, что они незаконно пересекли границу.