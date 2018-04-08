Парламентские выборы пройдут сегодня в Венгрии

По опросам общественного мнения, больше всего шансов на победу у правящей партии премьера Виктора Орбана.

Венгерский гражданский союз «Фидес» представляет правые силы, которые включают евроскептиков, консерваторов и националистов. Виктора Орбана называют пророссийским политиком, одним из основных европейских сторонников Москвы. Венгрию Россия считает своим ключевым партнером в Евросоюзе, отмечает издание КоммерсантЪ. Виктор Орбан называет политику ЕС на российском направлении «плохой и односторонней», а Владимира Путина поддерживает и положительно оценивает за то, что президент России «вновь сделал свою страну сильной». После победы Владимира Путина на выборах президента Орбан поздравил российского лидера и выразил уверенность, что отношения между странами продолжат развиваться. Однако власти Венгрии поддерживали продление и расширение санкций Евросоюза в отношении Москвы.

Виктору Орбану 54 года, впервые он стал премьер-министром 20 лет назад.