США возлагают на Россию ответственность за применение химического оружия в Сирии

Москва защищает режим сирийского президента Башара Асада и неспособна остановить новые газовые атаки, — сказал представитель американского Госдепартамента агентству РИА. По словам дипломата, это ставит под вопрос приверженность России разрешению кризиса в арабской республике. В Вашингтоне добавили, что следят за возможным применением химического оружия под Дамаском.

Как передает Би-би-си со ссылкой на медиков и спасателей, число жертв новой атаки в городе Думе может составлять около семидесяти человек или даже больше. Официальный Дамаск эту информацию не комментировал.