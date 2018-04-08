США возлагают на Россию ответственность за применение химического оружия в Сирии
Москва защищает режим сирийского президента Башара Асада и неспособна остановить новые газовые атаки, — сказал представитель американского Госдепартамента агентству РИА. По словам дипломата, это ставит под вопрос приверженность России разрешению кризиса в арабской республике. В Вашингтоне добавили, что следят за возможным применением химического оружия под Дамаском.
Как передает Би-би-си со ссылкой на медиков и спасателей, число жертв новой атаки в городе Думе может составлять около семидесяти человек или даже больше. Официальный Дамаск эту информацию не комментировал.
Комментарии35
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cuzmich35 08 апреля 2018 | 10:35
После того как в Восточной Гуте погибло более 200 американских и британских советников им остается только мстить России!
Вот они и мстят мелко и подло! Все уже ясно ,как белый день,ждали этого давно!
stebinmaku 08 апреля 2018 | 10:37
"В Вашингтоне добавили, что следят за возможным применением химического оружия под Дамаском."
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Вашингтон, по мере возможности, обеспечит возможное применение химического оружия под Дамаском..
ajsenev 08 апреля 2018 | 10:59
Выфсёврети и настамнет!
vasilevich58 08 апреля 2018 | 11:03
Путинская Россия превратилась в империю зла и лжи!
Я ещё в 1999-м понял, что от ГБшника во власти ни чего хорошего не будет,
но даже в страшном сне не мог представить, что мы опустимся до такого кошмара!
shicotus_live 08 апреля 2018 | 10:59
stebinmaku: Ни хрена не понял. Так химоружие уже было применено или "белые каски", спонсируемые америкосами. опять облажались и провокацию устроить таки не успели?)))
igorkot____1 08 апреля 2018 | 10:46
cuzmich35: Зря стараешься тролль в распространении своих г@внофейков.
kalambasa 08 апреля 2018 | 10:51
cuzmich35:
А что было в Восточной Гуте? Поделитесь своей "инсайдерской" информацией. А то никто, кроме вас, не знает о том, что там было с "200 американских и британских советников"
shicotus_live 08 апреля 2018 | 11:23
kalambasa: "...Счет идет на сотни погибших - известный политолог Игорь Панарин подтвердил массовые потери западных ЧВК в Сирии
Известный политолог Игорь Панарин на своей странице в соцсети поделился публикацией, в которой подтвердил массовые потери западных ЧВК в Сирии. Приводим его пост полностью и в авторской редакции:
"Уважаемые друзья! Я позавчера разместил пост на основе сообщения нескольких СМИ (ИА REX и т.д.) о потерях западников в Сирии.
По некоторым экспертным данным в ходе проведения спецоперации против террористов 24 февраля 2018 года было убито и ранено около 700 представителей 4 стран, поддерживающих террористов в Сирии. Около 150 британских инструкторов 22 полка специального назначения Специальной авиадесантной службы Великобритании, 100 военных инструкторов 2-го парашютно-десантного полка Французского иностранного легиона (г. Кальви на о. Корсика), около 50 военных инструкторов Израиля, а также 400 иностранных наемников: американская ЧВК «Грейстоун» - 100 чел., американская ЧВК «Асаdemi» (до 2009 года известна как Blackwater) - 300 чел. Судя по тому, что Меркель и Макрон звонили сегодня Путину, то наверное просили о тайном вывозе погибших граждан США, Великобритании, Франции и Израиля из Восточной Гуты (эта версия подтверждается источниками ИА REX)...
echo_shar 08 апреля 2018 | 10:51
cuzmich35: Штаты и бритосы будут так долго и смешно кричать "волки - волки", что когда их граждане увидят русские танки во дворе они подумают - БРЕХНЯ! Снова БРЕХНЯ! )))
mikegolubchik 08 апреля 2018 | 11:37
echo_shar: что когда их граждане увидят русские танки во дворе
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Закупку новых танков отменили и Путин предложил сократить расходы на армию сразу на четверть. Теперь денег нет даже на это. Что и ожидалось. Вместо новых танков в войска будут поставляться старые с баз хранения, которые уже поездили до этого в войсках лет 30-50 и их вообще-то раньше предполагалось пустить на металлом.
Поэтому чтобы приехать к западному обывателю во двор этот танк сначала еще нужно будет как-то завести. А потом ему еще как-то придется прорываться сквозь оборону НАТО, которое в разы больше России. А этот танк и просто так не факт что доедет до Европы.
budweiser23 08 апреля 2018 | 10:56
cuzmich35: не надо брехни! Приведите факты, пожалуйста!
sbk 08 апреля 2018 | 11:03
cuzmich35: А когда это было?
Почему наши ТВ-каналы молчат?
Вам доверено? Секреты выдавать?
murad_manapov 08 апреля 2018 | 11:30
sbk: это "фабричные" новости
kaplan911 08 апреля 2018 | 11:21
cuzmich35:
Милок, откуда дровишки ?!
esol 08 апреля 2018 | 10:36
Россия возлагает болт на США
haldey 08 апреля 2018 | 10:46
esol: Вот это очень важно понять!
Нам ни Америка, ни Англия, ни какая другая элита не указ! "Дело скрипалей" было принципиально, добиться от России покаяния без доказательства. Это было бы указание всем они, то бишь мы, на цырлах перед Лондоном... Потому они особо и не заморачивались по поводу доказательства. Было важно так нажать, что бы мы признали вину без вины! Но, как Вы верно заметили, БОЛТЯРУ им навстречу!
А пройдет еще немного времени, и они будут выполнять наши команды.
tour 08 апреля 2018 | 10:50
haldey: -/..пройдет еще немного времени, и они будут выполнять наши команды./
Улыбнули...
Особенно после позорного недавнего разгрома американцами «ихтамнетов» в Сирии. Где США доказало свое подавляющее превосходство на данном театре военных действий. Начиная от технического превосходства и заканчивая методами ведения боя и управления войсками. Войска РФ подготовили и провели совершенно бездарную и бессмысленную операцию, которая была выявлена еще на этапе планирования. Кроме того, российская армия не способна вести ночные наступательные операции — войска асадитов и россиян были расстреляны фактически как в тире, причем при полной потере ориентации последними.
navsegda 08 апреля 2018 | 11:08
haldey: Ну пока ты выполняешь их команды , сидя за американским компьютером , на американской операционной сис-ме в американском интернете )
sbk 08 апреля 2018 | 11:29
haldey: Ваши команды? А какие будут команды, вы уже продумали?
Такие вопросы надо заранее решать, а то США придут, спросят : "Чего изволите?" - а вам и сказать нечего....
Обидно.
laksap 08 апреля 2018 | 11:01
esol:
России нужно перенимать циничный троллинг наглосаксов - обвинять из во всех грехах, ведь доказательств не нужно. Можно всегда заявит , что они есть, но показывать отказываемся.
Вот это ноухау!!!
navsegda 08 апреля 2018 | 11:10
laksap: звездеть не мешки таскать , а какие санкции вы можете применить ? )
budweiser23 08 апреля 2018 | 11:01
esol: нет у путерастов болтов, кроме советских модернизированных ядерных фугасов, которые можно взорвать прямо в хранилище... терять-то нечего!
laksap 08 апреля 2018 | 11:08
budweiser23:
Именно этих болтов и боятся пиндосы. Особенно , когда терять нечего.
nanaryfive 08 апреля 2018 | 10:36
Ая..яй... суки потравили...новичком суки фсех замарили...
mikhail_spb_ 08 апреля 2018 | 10:36
Нет таких преступлений, на которые бы не пошли жулики, воры и бандиты для спасения своих корешей.
polba 08 апреля 2018 | 10:44
mikhail_spb_: Это точно. США будет спасать своих Аль-Каидовских и Ан-Нусровских корешей до последней возможности.
askol2016 08 апреля 2018 | 10:55
Число преступлений путинской шайки растет!
agamasat 08 апреля 2018 | 10:56
Авторитарным и тоталитарным режимам наплевать на людей - они предпримут любые меры для сохранения своей власти, вплоть до оружия массового поражения. Западу нужно ликвидировать режим Асада и прекратить существование в регионе авторитарного режима. Чтобы человечество перешло на новый виток развития, ему надо очиститься от всех проявлений авторитарной власти, если она не направлена на развитие демократических институтов.
oppicruss 08 апреля 2018 | 11:05
Слова Американец и Тупица стали синонимами.
navsegda 08 апреля 2018 | 11:12
oppicruss: да , а ведь у тебя вокруг всё западное , американское - джинсы , кроссовки , комп и т.д. , а если ты качок то и спортивное питание тоже ) что ж вы такие умные и такие бедные ?
timwlad68 08 апреля 2018 | 11:07
США возлагают на Россию ответственность за применение химического оружия в Сирии
Москва защищает режим сирийского президента Башара Асада и неспособна остановить новые газовые атаки, — сказал представитель американского Госдепартамента агентству РИА. По словам дипломата, это ставит под вопрос приверженность России разрешению кризиса в арабской республике. В Вашингтоне добавили, что следят за возможным применением химического оружия под Дамаском.
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Ну вообще то господа,Россия приглашена в Сирию как союзник чтобы помочь решить проблему с кризисом в Сирии,но туда не приглашали США и её союзников.Но которые сами вломились чтобы попытаться нагреть руки на чужом пожаре.
И потому вопрос о том,кто применяет химическое оружие в Сирии даже не стоит,всем и так известно, что химическое оружие в Сирии применяют США и её союзники которые пытаются использовать кризис в Сирии чтобы устроить передел рыка по добычи нефти и газа в Сирии и по всему Ближнему Востоку вооружая армии террористов в этом регионе.
Так что уже ни у кого нет сомнений,что США,Великобритания,Израиль и Украина занимаются государственным террором.
Так ,что надо государствам подчиняющиеся законам ВТО и международного валютного рынка принимать меры против этих взбесившихся алчных изгоев общества США,Израиля,Великобритании и Украины.
drgonish 08 апреля 2018 | 11:10
А на кого им еще возлагать? В восточной гуте - подконтрольной крышуемым сша боевикам - обнаружили 20 с лишним тонн ОВ и мастерские по их приготовлению. Представляю, если бы его поимели и этим ОВ оказался бы новичок. Эту операцию русские сорвали. Теперь запалные упыри стараются гадить мелко, но часто. Лишь бы русских из Сирии спровадить, а дольше расправиться с народным правительством и поставит марионетку. А то без грабежа других стран красиво жить не получается
andromeds 08 апреля 2018 | 11:12
не могу понять зачем нам этот геморрой в виде сирии.... своя страна в полном развале - лет 100 нужно усиленно восстанавливать экономику, электросети, дороги, производства... кроме позора и трат сирия нам ничего не даст, более того, придет время, когда сирия станет другом сша, а про нас они просто забудут... таков мир - дружат с сильными.
eyjafjallajoekull 08 апреля 2018 | 11:14
К сожалению, в России перевелись настоящие сатирики. Только что читаю бегущую строку на канале Россия24: "Сегодня из Думы начнется вывод боевиков группировки "Джейш аль-Ислам".
kaplan911 08 апреля 2018 | 11:23
Ну что вы, ей богу......
Путин заявил что мы уничтожили игловцев.......уже в четвёртый раз.
Мы их победили.