Православные верующие отмечают сегодня один из главных праздников – Пасху

Праздничные службы прошли накануне во многих российских храмах, в том числе и в Храме Христа Спасителя в Москве. Туда, правда, пускали только по пригласительным билетам.

Однако, как сообщает корреспондент «Эха», часть приглашений оказалась у спекулянтов. Накануне вечером они выпрашивали лишние билеты у идущих к собору, а потом продавали их по тысяче рублей за штуку. Как отмечает корреспондент нашей радиостанции, торговля проходила, в том числе, у пункта пропуска в храм. Но полиция на эти сделки никак не реагировала.