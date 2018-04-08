Православные верующие отмечают сегодня один из главных праздников – Пасху
Праздничные службы прошли накануне во многих российских храмах, в том числе и в Храме Христа Спасителя в Москве. Туда, правда, пускали только по пригласительным билетам.
Однако, как сообщает корреспондент «Эха», часть приглашений оказалась у спекулянтов. Накануне вечером они выпрашивали лишние билеты у идущих к собору, а потом продавали их по тысяче рублей за штуку. Как отмечает корреспондент нашей радиостанции, торговля проходила, в том числе, у пункта пропуска в храм. Но полиция на эти сделки никак не реагировала.
Комментарии3
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preo 08 апреля 2018 | 10:11
Где Гундяев, где праздник, где часы?
eternity88 08 апреля 2018 | 11:08
preo: Тута давеча Леся Осин продемонстрировал изящный такой "мужской" прогиб под вице-премьера Козака на тему того, что надо ть в Формулу-1 "грид-герлз" вернуть, а то, мол, что это за праздник спорта такой убогий получается без привлекательных телочек. Так вот и попам уже, откинув предрассудки и условности, следовало бы "в целях сохранения и укрепления традиционных ценностей" девок, в бикини желательно, расставлять у входов в храмы по праздникам христианским и "общегосударственным". И для святых отцов это все лучше, чем Господу душу отдавать на той же девке верхом да в бане кокой-то. То-то Господь возрадовался бы успехам предстоятелей Церкви Его. Но нет, не готовы отцы церкви русской истому служению Господу, не желают открыть народу своему радость истинную - все сами норовят позабавиться.
Ну да все равно, братья: Happy Easter вам, ибо Христос воскресе и Хаг Пэсах самэах, make love not war и не нажирайтесь в этот светлый день!))
niknov 08 апреля 2018 | 10:40
Толку в этом ни какого. Само по себе празднование этого праздника не даёт человеку НИЧЕГО. Как была православная религия ложной, так и осталась. И останется до конца мира.