Жилой дом сгорел под Великим Новгородом, погибли пять человек
На пожарище оперативники обнаружили останки пяти человек. Личности погибших устанавливаются. «Вероятно, среди них был один ребенок», — добавили в ГУ МЧС.
В ведомстве пока затруднились назвать причину возгорания.
Комментарии3
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pyccokokc 08 апреля 2018 | 10:12
МЧС России сильно ослабло с уходом Кужугетыча в генералиссимусы. Зато космические силы стали в восемь раз сильнее.
budweiser23 08 апреля 2018 | 10:29
Причина возгорания - бедность людей, именно она порождает невозможность жить в качественном жилье, делать ремонт проводки, обслуживать газовые котлы, перекладывать печи...... жить по человечески!
Спасибо Путену за это!
g__e__e__p 08 апреля 2018 | 10:50
budweiser23: Кто хочет нормально жить, тот находит возможности, ленивый ищет причины и виновного в его лени.