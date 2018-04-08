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10:00, 08 апреля 2018

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь уже вскоре могут переехать из Великобритании в США под новыми именами

Переговоры об этом, по некоторым данным, сотрудники MI6 провели со своими американскими коллегами.

Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, вероятно, предстоит начать новую жизнь: сменить паспорта и страну проживания. Как стало известно газете The Sunday Times, отравленным в Солсбери бывшему полковнику ГРУ и его дочери собираются предложить участие в программе защиты. Британские власти таким образом хотят предотвратить новые попытки убийства покушения. Среди возможных вариантов нового места жительства Скрипалей английская пресса называет Австралию, Канаду и Новую Зеландию. Однако наиболее «очевидным» знакомый с ситуацией источник газеты в разведке назвал переезд разведчика и его дочери в США. «Там будет меньше возможностей их убить», — пояснил собеседник The Sunday Times.

Накануне Сергей Скрипаль вслед за своей дочерью пришел в сознание. Оба они вскоре начнут общаться со следователями, которые ведут дело об отравлении.

Юлия Скрипаль уже отклонила запрос российского посольства в Лондоне по поводу предоставления консульской поддержки её отцу. Этот шаг, — пишет The Sunday Times, — убедил британские власти в том, что дочь разведчика может навсегда переехать на Запад.

Комментарии

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pyccokokc 08 апреля 2018 | 10:07

Много ходов очка Путена привносит шарм в репутацию России. Хотя там уже столько...

cuzmich35 08 апреля 2018 | 10:10

pyccokokc: В пиндостане гораздо лучше работают крематории! Скрипали последуют за котом и морскими свинками! Под аплодисменты либеральной публики и любителей дэмократии и прав человека!!!

sandr 08 апреля 2018 | 10:21

cuzmich35: Из истории известно, что те, кто верили в подобные страшилки, возвращались в СССР и вскоре попадали в лагеря или уничтожались

kryymsdyk 08 апреля 2018 | 10:27

cuzmich35: похер на Скрипалей, главное, Рашку загнали под шконку

eternity88 08 апреля 2018 | 10:50

cuzmich35: Да-да, ваша сопливая шобла раньше уже трендела, что, де, Скрипали и так уже "того" - трупы, а бритиши только дезу распространяют, чтоб "Расиюапарочить/выбарысарвать/чимпианатмираатминить". Теперь, значит, в крематорий Скрипалей пиндосы засунут... Круто! Но вот стукается эта "глубокая аналитика" дебильным фейсом даун-ап-забор и беспомощно разлетается веером соплей ввиду того, что Скрипалей таки выходила обычная "мелкобританская" райбольница, где заткнуть Скрипалям рот сразу и навсегда было бы гораздо легче, чем с такими вот идиотскими, приходящими исключительно только в ватные кукушки "комбинациями". Но это, понимаешь, только в случае, если бритиши действительно сами пытались бы убить Скрипалей, в действительности не имея для этого никакой мотивации, потому что это бред для слабоумных про "Расиюапарочить/выбарысарвать/чимпианатмираатминить" только для слабоумных и годен, и то только в условиях, когда его распространителям за свои слова отвечать не перед кем.

porvana_v_klochya 08 апреля 2018 | 10:53

Организаторы этого "отравления" собираются защищать своих "жертв" от новых покушений? Весьма оригинально. Только вот все это шито белыми нитками. Элементарное прятанье концов в воду. Типа кремации домашних животных Скрипалей. Потом в штатах Скрипали начнут мемуары писать о том, как их травил в Солсбери кровавый режим. И как они из последних сил героически с ним ( кровавым режимом ) боролись. Стопудово, так и будет. Примеры всяких там каспаровых, пономаревых, родченковых, степановых и прочей швали тому лучшее подтверждение.

good_dobrai 08 апреля 2018 | 10:16

Британцы молодцы
Ловко прячут концы!

protiv777 08 апреля 2018 | 10:17

Ну вот, теперь практический уже нет ни каких сомнений, что Скрипали давно умервщлены и кремированы, как и их кот.
Где Скрипали? Живут счастливо в Америке. Только мы вам их ни когда уже не покажем.

zhvure 08 апреля 2018 | 10:19

Скрипаль не экс-полковник, за предательство он был разжалован и лишен всех наград, он просто предатель.

midnightblues 08 апреля 2018 | 10:27

zhvure: Русских он вроде не предал
а большевиков -неизвестно

budweiser23 08 апреля 2018 | 10:23

Теперь нашим патриотам будет обидно и тошно,но если бы племянница осталась там, то было бы ещё хуже!

Хорошо, что бриты не дали визу.... я ей не доверяю!

g__e__e__p 08 апреля 2018 | 10:35

budweiser23: Думаете почему не пускают племянницу? Да потому что пускать не к кому, нету Скрипалей, убили бриты их давно. Вся эта затея со сменой морды лица, тому подтверждение.

(комментарий скрыт)

socialism 08 апреля 2018 | 10:25

Сами хотели убить и теперь пытаются спрятать, что бы они об этом не рассказали.
С отцом понятно, он предатель в России и никому не нужен. Пусть валит куда хочет. А дочери совсем необязательно всю жизнь прятаться на чужбине с чужим именем. Но если она одного поля ягода с папашей, больше любит деньги, а не Родину, то пусть живёт хоть на Луне. Плакать по ней в России никто не будет.

gosan 08 апреля 2018 | 10:28

А зачем?

estamp 08 апреля 2018 | 10:29

Скрипаль и его дочь уже вскоре могут переехать из Великобритании в США под новыми именами
---
Их самих спрашивать скорее всего не станут. Но об этом их желании нас известит пресс-служба Ми-6

supalov 08 апреля 2018 | 10:55

Прелестно. Почти как домашних зверьков или забывчивых девушек с пониженной социальной ответственностью. И концы в воду.

andre_klimov 08 апреля 2018 | 11:16

Массовые портяночные завывания звучат как музыка. :) А караван - идёт...

eternity88 08 апреля 2018 | 11:22

andre_klimov: а чего кроме очередного треш-зомби культа еще ожидать от упоротой шоблы, поклоняющейся распятому мальчику, легиону несвежих трупов из голландского морга, пятикилометровому самолету и непадающей ракете с вечным двигателем?

lion64___3 08 апреля 2018 | 11:23

Хозяева пустят в расход этих скрипалей, если ещё не пустили. На тухлого шпиона с дочерью какой им смысл деньги тратить?
"Мнение" сидящих в выгребной яме свидомых и либерастов неинтересно.

stas_russkiy 08 апреля 2018 | 11:27

Судя по количеству набежавших портянок, плешивому фюреру очень не понравилось быть очередной раз опущенным на параше.

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