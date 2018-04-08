Немецкая полиция обнаружила пиротехнические изделия в квартире мужчины, который наехал на людей в Мюнстере
Автомат же, который, как пишет пресса, нашли в доме преступника, оказался муляжом, — пояснили в правоохранительных органах.
49-летний гражданин ФРГ направил автомобиль на сидевших на веранде одного из ресторанов. Сообщается, что погибли три человека, от 20-ти до 30-ти пострадали. В полиции говорят, что произошедшее не было терактом. Преступник покончил с собой, — пишет пресса. В правоохранительных органах добавляют, что у мужчины были проблемы с психикой.
Комментарии1
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josepp 08 апреля 2018 | 10:35
Странно. Автомат "Калашникова" - шикарный повод обвинить Россию. Муляж наверняка изготовлен у нас. Англичане такой шанс использовали бы на 100%.