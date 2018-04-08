В ходе беспорядков у здания Федеральной полиции в Бразилии пострадали несколько человек

Митингующие пытались прорваться к камере, в которую сегодня доставили арестованного экс-президента страны Лулу да Силву.

Для разгона сторонников бывшего президента Бразилии полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули. Как пишет ТАСС, правоохранители применили силу после того, как митингующие пытались взять штурмом местное отделение полиции. В тоже время представители Центрального профсоюза рабочих, которые поддерживают экс-лидера страны Лулу де Силву, утверждают, что демонстрация была мирной.

Бывший президент был заключен в тюрьму по обвинению в коррупции. В ходе уголовного процесса было доказано, что Силва является владельцем роскошной квартиры в одном из курортных городов страны. По версии следствия, недвижимость была передана экс-главе государства в рамках коррупционной схемы. Силва свою вину отрицает и считает, что его арест – это месть со стороны правящих элит. Он осужден на 12 лет.

Бывший президент помещен в отдельную камеру и не будет контактировать с другими заключенными.