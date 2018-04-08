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10:00, 08 апреля 2018

Российский боец смешанного стиля впервые в истории стал чемпионом по версии UFC

Хабиб Нурмагомедов завоевал этот титул в поединке с Элом Яквинтой, который прошел в Нью-Йорке. Он завоевал титул чемпиона мира в легком весе. Перед встречей предполагаемые соперника россиянина несколько раз менялись. Нурмагомедов в итоге говорил, что готов драться с кем угодно.

Пояс чемпиона перешел к российскому бойцу от ирландца Конора Макгрегора. Кстати, сам Макгрегор на этой неделе вместе с командой атаковал автобус с участниками турнира, в котором находился и Нурмагомедов.

Комментарии

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navsegda 08 апреля 2018 | 10:05

А Хабиб Нурмагометов православный ? Он соответствует скрепам и стандартам русского мира или он "черножопый чурка" и "хватит корить Кавказ" на него не распространяется ? Он "понаехал" или как ?

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