Три матча пройдут сегодня в рамках 25 тура чемпионата России по футболу
У московского «Спартака» есть шанс вырваться в лидеры первенства. Это произойдет в случае победы красно-белых в гостях над «Анжи» и поражения «Локомотива» от «Ростова». Московская команда будет играть в гостях, в Махачкале.
Первыми же в воскресенье сыграют «Тосно» и «Урал» — матч состоится в Санкт-Петербурге.
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