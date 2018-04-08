Три матча пройдут сегодня в рамках 25 тура чемпионата России по футболу

У московского «Спартака» есть шанс вырваться в лидеры первенства. Это произойдет в случае победы красно-белых в гостях над «Анжи» и поражения «Локомотива» от «Ростова». Московская команда будет играть в гостях, в Махачкале.

Первыми же в воскресенье сыграют «Тосно» и «Урал» — матч состоится в Санкт-Петербурге.