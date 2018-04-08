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09:30, 08 апреля 2018

Украинские пограничники не выпустили из страны экипаж рыболовецкого сейнера «Норд»

Дипломатические автомобили с россиянами были заблокированы в Харьковской области. Судно под российским флагом было задержано в конце марта в Азовском море. На борту находились 10 человек. Киев обвинил экипаж в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины». Это грозило штрафом или административным арестом.

Капитану судна предъявили обвинения в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Здесь наказание может составить до пяти лет лишения свободы.

Комментарии

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terens 08 апреля 2018 | 09:37

каклы допрыгаются. РФ может устроить им такой адище что мало не покажется. Достаточно даже просто газ прикрутить.

ura_123 08 апреля 2018 | 09:40

terens: Прикручивая газ в сторону Украины ты прикручиваешь поступления в бюджет РФ средств от не самой успешной компании...
Ты не думал над этим?

sisyan_mudachina 08 апреля 2018 | 09:46

ura_123: Да мы же рабы которые кору едим и ежей ,а до олигархов нам пох.. , поэтому пусть полностью перекроют ,ваще до фонаря на хохлов!)

andreyko_75 08 апреля 2018 | 09:58

Странно что их ещё не объявили агентами ФСБ и друзьями Путина?!
Ну ещё не вечер!

budweiser23 08 апреля 2018 | 09:52

Путен "своих" в обиду не даёт...., а холопы сами выберутся!

perestarok 08 апреля 2018 | 09:39

"Украинские пограничники не выпустили из страны экипаж рыболовецкого сейнера «Норд»"

Хохлы всегда очень хорошо воюют с безоружными людьми. См. Волынскую резню.

vertigo_pmr 08 апреля 2018 | 09:45

perestarok: Олежка? Царев? Ты куда пропал!?

ura_123 08 апреля 2018 | 09:45

perestarok: Опаньки... А ещё куда см. ?
Кстати насчёт войны с безоружными, это ты не про то как улетевшая от нас матарола расстреливало безоружных пленных? Впрочем как и покинувший нас в клубах огня и дыма гиви.. Тут далеко ходить не надо- просто посмотрись в зеркало.

ostapbey 08 апреля 2018 | 09:53

perestarok: см?? А когда можно СМ?
До сих пор Лубянка хранит за тремя пломбами деяния и Ковпака..и Сабурова,, и Меведева.
И нквдстские вышиванки инда взопрели у тебя под мышкой. Когда супониться будешь перестарче??
Даже??

semper_fidelis 08 апреля 2018 | 10:04

ostapbey: Врать не надо. Медведев рассказывал в изданной в СССР "Это было под Ровно", как одвичные лыцари делали тризуб при встрече с его бойцами. И вполне можно догадаться, куда потом девались щеневмерлики.

akrayzler 08 апреля 2018 | 10:03

perestarok: Так это они в Катыни польских пленных в затылок стреляли? Так эти суки заказ Росгвардии для разгона демонстраций патронов, гранат и мин разместили? Так это эти бляди сказали что спереди должны быть женщины с детьми, а за ними военные. А это не стерх выдал?

j_partizan 08 апреля 2018 | 09:44

Закон и Украина не совместимы.

estamp 08 апреля 2018 | 09:44

Сделали еще одну попытку заставить крымчан полюбить Украину.
И... как сами-то оценивают шансы на успех?

contador 08 апреля 2018 | 09:45

украинской хунте нужны заложники.

vaka257 08 апреля 2018 | 09:46

Палестинцы на границе сектора Газа повязали на беззащитного ослика флаг Израиля, потом забили его камнями и сожгли.И эти животные еще требуют чего-то от цивилизованного мира...

sisyan_mudachina 08 апреля 2018 | 09:52

vaka257: Конечно, более демократичнее было бы вместо ослика использовать жидяру ! Ослик и вправду не виноват ,онже не убивал палестинцев !

sekretniy_fizik 08 апреля 2018 | 09:48

Эхо, так ведь суд вчера освободил их ( с полным правом покидать пределы "залежной" )? Ну ка, Алёшенька лохматый ( ААВ то бишь ), давай загни нам на пару с Мотей Ганапольским и Женей Киселевым чёнить о правовом государстве под названием УкраинаЦеЭвропа. Ах-ха-ха...

detul 08 апреля 2018 | 09:51

Пока не заплатят выкуп, отпускать их нельзя !!!! Иначе зачем захватывали ??

(комментарий скрыт)

yakutt86 08 апреля 2018 | 09:58

А древние укры только Черное море выкопали, или Азовское тоже их рук дело?

semper_fidelis 08 апреля 2018 | 09:59

"Когда вы собираетесь кого-то посещать на Украине, просто имейте в виду. Вы въезжаете на территорию Дикого Поля, где в Киеве правит Петлюра, а на местах спокойно атаманствуют батька Махно и батька Ангел. И вы можете однажды попасть в жернова. Стоит оно того?"

ostapbey 08 апреля 2018 | 10:02

semper_fidelis: а тебе вообще никуда из России выползать нет смысла.
А то куда не вползешь, так и тыкают тебя носом, что из тебя вытекло.
Даже..

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