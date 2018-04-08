"Украинские пограничники не выпустили из страны экипаж рыболовецкого сейнера «Норд»"

Дипломатические автомобили с россиянами были заблокированы в Харьковской области. Судно под российским флагом было задержано в конце марта в Азовском море. На борту находились 10 человек. Киев обвинил экипаж в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины». Это грозило штрафом или административным арестом.

Капитану судна предъявили обвинения в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Здесь наказание может составить до пяти лет лишения свободы.