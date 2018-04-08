Британские власти, по некоторым данным, предложили Сергею Скрипалю и его дочери переехать в США

Как пишет The Sunday Times, сотрудники службы британской внешней разведки МИ-6 обсудили со своими коллегами из ЦРУ этот вопрос. Это должно уберечь Скрипалей от новых покушений на их жизнь, добавляет газета. Среди других вариантов называли Канаду, Австралию или Новую Зеландию. Издание отмечает, что Юлия и Сергей Скрипали не только находятся в сознании, но и скоро начнут оказывать помощь в расследовании дела о том, что произошло с ними в Солсбери.

В причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ и его дочери Лондон обвиняет Москву. Российская сторона это отвергает.