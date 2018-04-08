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09:30, 08 апреля 2018

Британские власти, по некоторым данным, предложили Сергею Скрипалю и его дочери переехать в США

Как пишет The Sunday Times, сотрудники службы британской внешней разведки МИ-6 обсудили со своими коллегами из ЦРУ этот вопрос. Это должно уберечь Скрипалей от новых покушений на их жизнь, добавляет газета. Среди других вариантов называли Канаду, Австралию или Новую Зеландию. Издание отмечает, что Юлия и Сергей Скрипали не только находятся в сознании, но и скоро начнут оказывать помощь в расследовании дела о том, что произошло с ними в Солсбери.

В причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ и его дочери Лондон обвиняет Москву. Российская сторона это отвергает.

Комментарии

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nanaryfive 08 апреля 2018 | 09:35

Шерлоки сраные холмсы. Лучше жеймса бодна сказки снимайте.

evgolius7 08 апреля 2018 | 09:46

nanaryfive:
«Британские спецслужбы, заметая следы, сожгли нашего кота огнеметом, а морских свинок зарядили в установку "Тюльпан" и выстрелили в сторону химполигона Шиханы»,- заявила пресс-секретарша МИДа РФ Маня.
(с)

r88w556xl4 08 апреля 2018 | 09:52

предложили Сергею Скрипалю и его дочери переехать в США
=================
Там их и добьют.

budweiser23 08 апреля 2018 | 09:47

Мы свидетели зарождения нового сценария глубокой пенетрации Путена Трампнашим....судьба смотрит в спину галерному рабу, а диавол трёт руки в предвкушении наказания!

ukov 08 апреля 2018 | 09:52

budweiser23:
А кастрюльки и педерасты с мёртвого моря гутарили, что в Англии всё независимое и пресса и суд.
А оказалось, старший брат из-за океана всем рулит.
Эх,были в Англии другие времена...

kryymsdyk 08 апреля 2018 | 10:05

ukov: тебе-то какая разница?

scullll 08 апреля 2018 | 09:36

Ну короче перевезут их в сша, загримируют , как родченкова и начнут они там " петь" нужные показания под црушную дудку...

sisyan_mudachina 08 апреля 2018 | 09:41

scullll: Ща местное хомячье начнут срочно травится всяким денатуратом изображая отравление " новичком " , в надежде сдриснуть в пиндостан !)

polit_person 08 апреля 2018 | 09:43

scullll: Сразу было понятно откуда уши торчат. Теперь эти ослиные уши вылезли в полный рост.

detul 08 апреля 2018 | 09:36

Если Скрипали начнут отказываться от этого предложения, надо будет выслать их в Россию и прекратить тратить деньги британских налогоплательщиков на бездельника Скрипаля старшего.

polit_person 08 апреля 2018 | 09:47

detul: Этот изменник спокойно и мирно сидел в российской тюрьме. Отдали на обмен по просьбе американцев. Пользы от него оказалось ноль, даже вы назвали его бездельником. Пригодилась эта тушка только для провокации. Нет уж забрали, так теперь кормите, деньги тратьте и утки за ним носите сами.

estamp 08 апреля 2018 | 09:47

detul: А чего тебя беспокоят деньги британских налогоплательщиков?

detul 08 апреля 2018 | 10:00

estamp: Это алаверды ... британцев интересуют деньги российских налогоплательщиков, нас интересуют деньги британских налогоплательщиков.

prof57 08 апреля 2018 | 09:36

Англосаксы решили поглубже закопать концы своей провокации....

estamp 08 апреля 2018 | 09:37

Хм... Скрипали не должны были выжить. Придется прятать. А публике сказать "переезд... смена имен... пластика".
Или потом подкинуть трупы, мол "Дотянулся проклятый Ста... Путин"

estamp 08 апреля 2018 | 09:40

И я так понимаю, о своем желании на переезд и пластику Скрипали заявят череж пресс-службу Ми-6

olegleon 08 апреля 2018 | 09:37

"и скоро начнут оказывать помощь в расследовании дела"

какое расследование? что за бред?? премьер-министр и глава МИД Британии уже назвали виновного. а все эти расследования это попытка Кремля опорочить честное имя Терезы Мэй и Бориса Джонсона, которые сразу смогли установить виновного без всякой полиции

contador 08 апреля 2018 | 09:43

Для того чтобы они исчезли навсегда в пучине Атлантического океана.

viktorova 08 апреля 2018 | 10:00

Пора Виктории скрипаль обратиться к Трампу. Мол, помоги визу получить. Работа и деньги у меня уже есть. Со вчерашнего остались.

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