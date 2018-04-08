В ходе беспорядков в Бразилии пострадали не менее девяти человек

Они получили травмы в результате столкновений у здания полиции в городе Куритиба, куда был доставлен арестованный экс-президент страны Луис Инасиу Лула да Силва. Телеканал Globo утверждает, что среди пострадавших есть один ребенок. По словам властей, сторонники арестованного экс-президента попытались прорваться в отделение полиции, где да Силва будет отбывать наказание.

Стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ и резиновые пули. Бывшего президента признали виновным по делу о коррупции. По решению суда, он должен провести за решеткой чуть более двенадцати лет.