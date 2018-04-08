Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов стал первым российским спортсменом – чемпионом UFC в легком вес
Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов стал первым российским спортсменом – чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в легком весе. В ходе поединка в Нью-Йорке он одержал верх над американцем Элом Яквинтой. Предыдущим чемпионом был ирландец Конор Макгрегор — он завоевал титул еще в ноябре 2016 года, но позже лишился пояса, так как не проводил защит долгое время.
Для Нурмагомедова это был десятый бой в рамках чемпионата UFC. Предыдущие девять встреч он выиграл.
Комментарии15
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navsegda 08 апреля 2018 | 09:34
Хабиб Нурмугаметов , какое прекрасное русское имя )
vinibi 08 апреля 2018 | 09:42
navsegda: Имя не русское- но прекрасно подобные приживаются на шее русского народа-народа терпилы!!!
alex_d 08 апреля 2018 | 09:47
vinibi: а уж сколько прижилось на шее немецкого, французского и шведского народов-терпил...
anticolorad 08 апреля 2018 | 09:49
alex_d: сколько?
alex_d 08 апреля 2018 | 09:51
anticolorad: да уже во многих школах большинство небелых учеников.
vinibi 08 апреля 2018 | 09:50
alex_d: Уж мне точно известно, больше половины населения Дагестана и почти вся чечня не оплачивает электроэнергию и услуги ЖКХ а вода вообще зачастую бесплатная - но об этом не принято громко говорить- не политкорректно!!!
alex_d 08 апреля 2018 | 09:53
vinibi: по крайней мере у нас нет такого, что в пригородах столицы полиция боится входить во многие районы...
vinibi 08 апреля 2018 | 09:56
alex_d: Где это у вас?, погодите еще несколько лет и узбекско- таджикские гарлемы окончательно укоренятся благодаря"мудрой" политике путина в пределах москвабада- вопрос только времени!!!
navsegda 08 апреля 2018 | 09:56
alex_d: а в Чечне ? )
alex_d 08 апреля 2018 | 10:03
navsegda: и в дагестане, и в чечне - власть центра неоспорима. дагестанцы прямо сейчас в этом убеждаются...
alex_d 08 апреля 2018 | 09:43
navsegda: а в америке прям все сплошь васпы, да?
navsegda 08 апреля 2018 | 10:01
alex_d: Америка страна иммигрантов , выходцев из средней азии вы называете чурками , черножопыми , хачами и пр. но если такой чурка где-то победит , то это победа Росссии !
alex_d 08 апреля 2018 | 10:06
navsegda: а уж как негров в сша называли - и не только называли, а еще и вешали.
что сказать-то хотите? в россии национальные проблемы всегда были намного меньше, чем в западных странах, потому что мы не считали свои окраины людьми второго сорта, а всегда полностью уравнивали их в правах.
невозможно представить себе, чтобы индиец, например, занял какой-то важный пост в британской империи 19 века. а у нас такое - в порядке вещей было.
neyexo 08 апреля 2018 | 09:56
Посмотрел американские новости на эту тему - ни разу нигде не написано, что человек из России (Russia или Russian)
smith_1984_ 08 апреля 2018 | 09:56
Даже здесь какое то дерьмо политическое развели.Да успокойтесь,не работает ваша пропаганда,сами себе все это пишите,сами читаете.
А бой был хорошим,хоть видно конечно кто был сильнее и выносливее.Ну в Дагестане лучшая наверно в мире школа вольной борьбы.Может из за этого,очень вынослив и силен Хабиб.