Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов стал первым российским спортсменом – чемпионом UFC в легком вес

Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов стал первым российским спортсменом – чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в легком весе. В ходе поединка в Нью-Йорке он одержал верх над американцем Элом Яквинтой. Предыдущим чемпионом был ирландец Конор Макгрегор — он завоевал титул еще в ноябре 2016 года, но позже лишился пояса, так как не проводил защит долгое время.

Для Нурмагомедова это был десятый бой в рамках чемпионата UFC. Предыдущие девять встреч он выиграл.