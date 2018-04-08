Россиянин Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе
Он победил американца Эла Яквинту единогласным решением судей в 5-раундовом поединке в Нью-Йорке. UFC или Абсолютный бойцовский чемпионат является самым популярным в смешанных единоборствах.
Нурмагомедов стал первым россиянином, который завоевал титул чемпиона UFC.
Комментарии3
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lenin3 08 апреля 2018 | 09:16
Молодец, Хабиб, а ещё бОльший молодец, что попросил в прямом эфире Путина помочь с бизнесом своему брату в Дагестане.И ведь поможет. ))
Олимпийские чемпионы по хоккею,учитесь у борцов делать бизнес, а то обрадовались халявным машинам, потянулись за синицами...)))
dmitry35 08 апреля 2018 | 09:17
Молодец! Ждём теперь когда Гассиев наваляет Усику.
sm59 08 апреля 2018 | 10:01
Радуйтесь, истинно русские!!!
Очередной Хабиб показал всему миру, чего вы стоите!!!