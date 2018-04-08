Россиянин Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе

Он победил американца Эла Яквинту единогласным решением судей в 5-раундовом поединке в Нью-Йорке. UFC или Абсолютный бойцовский чемпионат является самым популярным в смешанных единоборствах.

Нурмагомедов стал первым россиянином, который завоевал титул чемпиона UFC.