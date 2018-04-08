В Москве может появиться памятник Дмитрию Хворостовскому

Вопрос об установке монумента Мосгордума рассмотрит 12 апреля, сообщил накануне «Интерфакс». Источник в комиссии по монументальному искусству пояснил, что по действующим правилам мемориальная доска может быть установлена на доме, где жил гражданин, через 10 лет после его смерти. Если это народный артист России, то через 5 лет. А в отношении памятников таких ограничений нет, передает информагентство.

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