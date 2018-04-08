Благотворительная акция в поддержку политзаключённых пройдёт сегодня в Москве
Мероприятие по традиции проводят в Сахаровском центре.
В благотворительном вечере выступят Александр Филиппенко, Елена Коренева и другие актёры. Политзаключённых можно будет поддержать деньгами, написать письмо или передать открытку. Как правило, в ходе таких мероприятий собирают порядка 100-200 тысяч рублей. Деньги идут как сидельцам, так и их семьям. По данным Мемориала в современной России 45 политзаключённых. В том числе брат политика Олег Навальный, журналист РБК Александр Соколов, правозащитник Оюб Титиев, а также украинские режиссёр Олег Сенцов и анархист Александр Кольченко, которые отбывают наказание в российских колониях.
Происходят всё новые политически мотивированные аресты и на смену вышедшим на свободу приходят новые люди, отмечают правозащитники. Одним из самых громких освобождений политзеков за последние месяцы стал выход в конце января из СИЗО Петрозаводска под подписку о невыезде главы карельского Мемориала Юрия Дмитриева. Его в четверг оправдали по статье об изготовлении порнографии. Суд назначил 2,5 года ограничения свободы за хранение оружия, которым признали фрагмент старого ружья.
Вечер в поддержку политзаключённых начнётся в 16 часов.
Комментарии5
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serjo1977 08 апреля 2018 | 09:20
Безумно жаль, нет возможности пойти на этот вечер.
vaka257 08 апреля 2018 | 09:27
МОЛНИЯ! Открыта Горячая линия сбора пожертвований для попавших под санкции российских бизнесменов. Вместе поможем людям!...
serjo1977 08 апреля 2018 | 09:48
vaka257: Это стёб, или взаправду? :-))
olegleon 08 апреля 2018 | 09:27
" в современной России 45 политзаключённых."
ну это уже страшнее чем в 37-м году! даже при Сталине так много не было
serjo1977 08 апреля 2018 | 09:46
olegleon: А Сталин тоже с 45 начинал. И Гитлер. Здесь главное - НАЧАТЬ, и тогда превращение 45 в 4,5 млн. - лишь вопрос времени. Хотя, конечно, Путину это будет на два порядка сложнее: в сталинском окружении не было ни Интернета, ни зарубежных счетов, ни детей в кембриджах...