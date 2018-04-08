Благотворительная акция в поддержку политзаключённых пройдёт сегодня в Москве

Мероприятие по традиции проводят в Сахаровском центре.

В благотворительном вечере выступят Александр Филиппенко, Елена Коренева и другие актёры. Политзаключённых можно будет поддержать деньгами, написать письмо или передать открытку. Как правило, в ходе таких мероприятий собирают порядка 100-200 тысяч рублей. Деньги идут как сидельцам, так и их семьям. По данным Мемориала в современной России 45 политзаключённых. В том числе брат политика Олег Навальный, журналист РБК Александр Соколов, правозащитник Оюб Титиев, а также украинские режиссёр Олег Сенцов и анархист Александр Кольченко, которые отбывают наказание в российских колониях.

Происходят всё новые политически мотивированные аресты и на смену вышедшим на свободу приходят новые люди, отмечают правозащитники. Одним из самых громких освобождений политзеков за последние месяцы стал выход в конце января из СИЗО Петрозаводска под подписку о невыезде главы карельского Мемориала Юрия Дмитриева. Его в четверг оправдали по статье об изготовлении порнографии. Суд назначил 2,5 года ограничения свободы за хранение оружия, которым признали фрагмент старого ружья.

Вечер в поддержку политзаключённых начнётся в 16 часов.