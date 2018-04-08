В храме Христа Спасителя ночью прошла пасхальная служба, на которую можно было купить билеты у уличных спекулянтов.

В дни больших праздников в храм Христа Спасителя простым верующим попасть нелегко, особенно, если там присутствуют первые лица государства. Существует практика предварительной раздачи пригласительных, например, по церковным приходам. Судя по тому, что субботним вечером происходило у зоны оцепления на Волхонке, часть приглашений оказалась у спекулянтов. Ещё от метро они выспрашивали у идущих «лишние билетики», и как я видел — получали их совершенно бесплатно, а потом сами продавали их другим желающим попасть в храм. Пригласительные красного цвета, например, уходили по тысяче рублей за одну штуку.

В целом же билеты на Пасхальную службу были разных цветов, и, по всей видимости, они давали возможность занять места ближе или дальше от основных событий и героев. Приглашения не именные, поэтому у покупателей не было проблем с проходом, по крайней мере, на первой линии оцепления. Торговля, кстати, происходила прямо у КПП, но полиция на эти сделки не реагировала.

Сегодня в течение дня в Москве и других городах праздничные пасхальные службы будут продолжаться.