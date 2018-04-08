В храме Христа Спасителя ночью прошла пасхальная служба, на которую можно было купить билеты у уличных спекулянтов
В храме Христа Спасителя ночью прошла пасхальная служба, на которую можно было купить билеты у уличных спекулянтов.
В дни больших праздников в храм Христа Спасителя простым верующим попасть нелегко, особенно, если там присутствуют первые лица государства. Существует практика предварительной раздачи пригласительных, например, по церковным приходам. Судя по тому, что субботним вечером происходило у зоны оцепления на Волхонке, часть приглашений оказалась у спекулянтов. Ещё от метро они выспрашивали у идущих «лишние билетики», и как я видел — получали их совершенно бесплатно, а потом сами продавали их другим желающим попасть в храм. Пригласительные красного цвета, например, уходили по тысяче рублей за одну штуку.
В целом же билеты на Пасхальную службу были разных цветов, и, по всей видимости, они давали возможность занять места ближе или дальше от основных событий и героев. Приглашения не именные, поэтому у покупателей не было проблем с проходом, по крайней мере, на первой линии оцепления. Торговля, кстати, происходила прямо у КПП, но полиция на эти сделки не реагировала.
Сегодня в течение дня в Москве и других городах праздничные пасхальные службы будут продолжаться.
Комментарии17
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muller777 08 апреля 2018 | 09:10
спекулянты были переодетые архимандриты и другие священнослужители храма .....
stebinmaku 08 апреля 2018 | 09:11
Мы успели - в гости к Богу прикупили приглашения,
Так что ж там либер-СМИ поют такие злые наущения?
ura_123 08 апреля 2018 | 09:18
stebinmaku: может ты в курсе как в одном отдельно взятом человеке уживается пасхальное богослужение и моральный кодекс строителя коммунизма который сотрудники КГБ хранили вместе с партбилетом у самого сердца?
antipatrick46 08 апреля 2018 | 09:13
"Почем опиум для народа?"
stebinmaku 08 апреля 2018 | 09:37
antipatrick46
Это зависит от цвета штанов и количества КЦ
"Пригласительные красного цвета, например, уходили по тысяче рублей за одну штуку."
greeg1 08 апреля 2018 | 09:17
Интересно, на кого желающие хотели поглазеть за 1000 рублей, на путина или на Христа?
j_partizan 08 апреля 2018 | 09:36
greeg1: на путина или на Христа?
___________
Если поменять их местами, то все будут удовлетворены.
podwodnik 08 апреля 2018 | 09:18
Католики зарабатывали на индульгенциях и разрешениях на развод. Саудовская Аравия от хаджа имеет доходов около 30 миллиардов долларов в год (12% ВВП). И так далее, включая жертву шаману последнего осла для гадания на внутренностях по вопросу вступления в брак. Так что "посредники" между Господом и человеком везде неплохо устроились. :).
ura_123 08 апреля 2018 | 09:20
Фарисеи...
chichanik 08 апреля 2018 | 09:21
Ну,слава Богу-- рынок начал работать ...
stasew 08 апреля 2018 | 09:25
Какая прелесть.Вся страна в одной строчке.За мир воюют,за здоровье пьют и за науку молятся.....Болото......
eyjafjallajoekull 08 апреля 2018 | 09:29
"Для состоятельных господ"? Кстати, хотел подобрать антонимы к словам "либерСМИ", "либероиды" и прочее. "Libero", как известно означает "свободный". Соответственно, в противоположность этому слову будут слова: "РабСМИ" , "Холопоиды" или, например ПодхалимТВ"?
vaka257 08 апреля 2018 | 09:30
Чекисты и коммунисты вдоль алтаря со свечками стоят, поп в трапезной храма «Мурку» поёт, атеисты забили ленты фейсбука поздравлениями с Пасхой…
Перевернулся мир в глазах россиян. Висим вниз головой и удивляемся, а чего то они там в своих европах ногами вверх ходят?(Н.Травкин)...
ivar1964 08 апреля 2018 | 09:39
Истинная духовность! Соль земли!
parodist 08 апреля 2018 | 09:46
Тут на еду уже не хватает....
sbk 08 апреля 2018 | 09:47
Кто билеты выпустил, тот и торговал.
И это, конечно, Навальный или Ходорковский.
В чем вопрос-то?
smith_1984_ 08 апреля 2018 | 10:05
Если это правда и это не какая то специальная провокация это конечно очень странно.Продавать билеты в церковь на служение,торговля в храме,ну блин,зачем.