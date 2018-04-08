Власти США возложили ответственность на Россию за возможную химическую атаку в Сирии
С соответствующим заявлением выступил Госдепартамент. В ведомстве подчеркнули, что Россия защищает режим Башара Асада в Сирии и неспособна остановить применение химического оружия правительственными войсками. Как передает Би-би-си, врачи и волонтеры сообщают о 70 погибших в результате возможной химатаки в Восточной Гуте.
Власти Сирии свою причастность к инциденту отрицают. В России выступают за расследование.
Комментарии51
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
anemon 08 апреля 2018 | 09:09
Пресеките вы, если Россия не в состоянии.
vaka257 08 апреля 2018 | 09:24
В ООН появился новый мем:
«НЕ БЕНЗИ!»...
politroller 08 апреля 2018 | 09:26
не пора ли ввести международную ответственность за клевету?
tour 08 апреля 2018 | 09:40
politroller:
Ну-ну...
Из-за агрессивной политики путина, мир боится России - а Кремль по своему скудоумию считает - уважает! Когда у тебя лексикон пахана, ужимки босяка и повадки киллера, надо быть готовым к тому, что все убийства "на районе" будут связывать с твоим именем. В итоге с Путиным, фактически никто не дружит, не уважает. Ему сопротивляются и презирают.....
Вот это и есть репутация. Крепкая как самогон и неубиваемая как народная тяга к нему.
Репутация же вообще, а в нашем случае — стопроцентно, она как скала: ни взорвать, ни вымести.
- Могут русские на ядерную кнопку нажать?
- Да хоть завтра!
- Почему вы так думаете?
- Так у них репутация!
Беда однако, на имеющейся репутации далеко от международного трибунала не уедешь.
politroller 08 апреля 2018 | 09:59
tour: >>> что все убийства "на районе" будут связывать с твоим именем
пусть связывают, обвиняют публично, мы им в этом помешать объективно не в состоянии
но если обвинения их не подтвердятся - они должны будут ответить за клевету
не захотят по закону ответить - ответят рано или поздно по справедливости
vikwlad 08 апреля 2018 | 10:04
"Власти Сирии свою причастность к инциденту отрицают."
Ну, если не Сирия травила сирийский народ, то тогда Россия? Больше некому.
ostapbey 08 апреля 2018 | 09:30
vaka257: ударение на "И" по аналогии с другими известными глаголами?
Даже?
contador 08 апреля 2018 | 09:39
vaka257: Нет, новый мем "НЕ СКРЕПЕЛИ".
ostapbey 08 апреля 2018 | 09:44
contador: что уже кончили на России СКРЕПЫ?
Пошли в ход СКРЕПЕЛИ?
А там, погодя малость, на России кончатся и СКРЕПКИ.
и СКРЕПОЧКИ и скрепулечки
Пойдешь вразнос как поп на пасху?
В курской губернии как..
Картинка маслом..
Даже.
contador 08 апреля 2018 | 09:48
ostapbey: На вашем глаголе это звучит так: От сосисок брюхо пучит, В рот я бу, В рот я булочку кладу.
josepp 08 апреля 2018 | 09:11
Американцы идут "ва-банк". "Скрипали" не прокатили?
us101 08 апреля 2018 | 09:19
josepp: "...Американцы идут "ва-банк"..." - Зачем? Разве у России есть что-либо, чем можно привлечь цивилизованные страны, а уже тем более США?
olegleon 08 апреля 2018 | 09:22
us101: есть. суверенитет и независимость от решений США. а для Вашингтона это самое страшное. если и другие увидят, что можно так жить, то какой же из США "мировой полицейский"??
а тут ещё Китай ведёт свою независимую экономическую политику и потому китайцев наказали пошлинами.
navsegda 08 апреля 2018 | 09:27
olegleon: что ты называешь жизнью ? ) Китай просто ворует у штатов технологии и поставляет товаров на гораздо большую сумму чем покупает , этот дисбаланс и пытается исправить Трамп
us101 08 апреля 2018 | 09:38
navsegda: Да не в курсе он ничего. Как-то я пытался с этим ПуськинЮгентом поговорить, даже какие-то фалты выложил, так у него истерика начилась. Зазомбированно несёт полную хрень, а опускатся до его уровня не хочется.
olegleon 08 апреля 2018 | 09:40
navsegda: конечно. Китай ворует, а США не могут поймать вора и скупают у него наворованное )))
yakov18 08 апреля 2018 | 09:39
olegleon: Суверинитет не может быть у государства полностью являющегося сырьевым придатком стран НАТО..Не возможно иметь суверенную политику, ненавидеть Запад и полностью от него завися-учить там детей,иметь недвидимость и хранить капиталы.
pauel1964 08 апреля 2018 | 09:56
olegleon: Китай уже три тыщи лет ведет независимую политику. И сейчас их вздумали за это наказать? "Тут еще..." Ширше на вещи смотрите...
zombulkend 08 апреля 2018 | 10:02
olegleon: "а тут ещё Китай ведёт свою независимую " Так ты с Китая, прошмандовка? Те же недавно шактеркой была из дамбаса, а потом немецкой эмигранткой, а потом далнобойщицей?
terens 08 апреля 2018 | 09:26
us101: Мировой рынок становится все более конкурентным и затовареным. За место под олнцем честными методами бороться очень трудно, поэтому выбирают самые дешевые - дескридитировать конкурента и занять его место. Когда речь идет о деньгах - капиталисты не руководствуются никакими моральными нормами и законодательствами. Им нужно было ослабить ближний восток который еще во времена брежнева показывал хороший экономический рост и уровень образования - они просто провели несколько операций по превращению развивающихся стран в очаги вяло и невялотекущих религиозных войн. А раньше в Ираке и Афганистане женщины ходили в джинсах и не знали про все эти хиджабы.
ostapbey 08 апреля 2018 | 09:36
terens: а сколько ядерных бомб у тебя получается с каждой тыщи кубов проданного газу?
Чтоб оценить честную торговлю под солнцем России?
Ты хоть помнишь кто в России олицетворяет солнце?
Да и луну он тоже..
Даже..
navsegda 08 апреля 2018 | 09:37
terens: куйню пишешь , сунниты с шиитами воюют уже не первое столетие , воевали ещё до образование США как таковых
us101 08 апреля 2018 | 09:50
terens: Вы больны очень тяжёлой болезнью, ГБ-шный зомбо-маразм. Он вас побуждает врать о том, о чём вы даже не имеете представления. Особенно еслы вы врёте человеку, который был не ближнем востоке и во времена Брежнева... и до того как Ирак напал на Кювейт... и после того как убрали зажравшегося Саадама с его подонками - сыновьями.
Ну зазомбированно врут в России почти все, вопрос - зачем?
zombulkend 08 апреля 2018 | 10:04
terens:: "Им нужно было ослабить ближний восток" А где твой пикейный жилет, епанашка? Пропила?
josepp 08 апреля 2018 | 09:40
us101: США хотят войны за свое мировое господство. Он давно к ней готовились, понимая, что если будет сопротивление их планам, ее не избежать. И сейчас боятся, что упустят шанс в ней победить
us101 08 апреля 2018 | 09:55
josepp: Это вам Пуськин так сказал? Тогда почему США не разнесли Россию по кусочкам в 90-х? Наоборот, всем миром помогали вывести российскую экономику в мировые лидеры в начале 2000-х.
vsehporvem 08 апреля 2018 | 09:53
josepp: Пока Ва-Банком и не пахнет. Трампуша сцыкун! Британские командос уже неделю памперсы в ВГ меняют. А он ничего не делает!
samkos 08 апреля 2018 | 09:11
Когда же мировые державы остановят восточного отравителя и его покровителей ?
sisyan_mudachina 08 апреля 2018 | 09:12
samkos: А какое дело пиндосам до того что мы делаем в нашей Сирии или Украине !? Вот нам абсолютно насрать на то что они делают в своих колониях ,и к нашим пусть тоже не лезут!
ostapbey 08 апреля 2018 | 09:15
sisyan_mudachina: так вроде весна наступает? А ты все в теплые края рвешься из своей тундры..Не любишь ты свою Россию! Мать твою!!
Даже..
contador 08 апреля 2018 | 09:21
ostapbey: Вым уже повестка пришла?
ostapbey 08 апреля 2018 | 09:32
contador: а кто выс знает ?
Может вам после коксу кажется что ваша пасхальная курица не мутант?
Даже?
ze_danil 08 апреля 2018 | 09:22
sisyan_mudachina: портянка, а какие ещё у тя колонии есть?
navsegda 08 апреля 2018 | 09:30
sisyan_mudachina: что-то не заметно что Сирия и Украина ваши колонии , совсем
detul 08 апреля 2018 | 09:15
samkos: Разве можно остановить тех, кого поддерживаешь ??? Во-первых у "коалиции" в Сирии этих "восточных отравителей" пруд пруди, во-вторых, несмотря на покровительство, полевые командиры, получившие ОВ из Франции и Британии, не находятся под жестким контролем.
contador 08 апреля 2018 | 09:19
samkos: Каддафи и Хусейна уже остановили и шо лучше стало?
ostapbey 08 апреля 2018 | 09:38
contador: лучше конечно.. И не трепыхаются теперь даже...
Ты уж о своем думай..
Сокровенном!!!
Даже..
olegleon 08 апреля 2018 | 09:24
samkos: остановят тогда, когда исчезнут дураки, которые верят фейкам про применение химоружия
chapter_2 08 апреля 2018 | 09:12
Не взыщите, ребята из "кремлёвского списка". Такая уж у Кремля репутация. Будете отвечать за всё зло на Земле, пока не покаетесь, не накажете преступников и не встанете на правильный путь. США возложили ответственность на Россию за возможную химическую атаку в Сирии
zollendorf 08 апреля 2018 | 09:13
Россиянам на заметку: (на всякий случай)
Сейчас в Сирии будут давить тараканов и те кто будут этим заниматься, вряд ли будут отличать - черные тараканы под сапогом или красные.
ostapbey 08 апреля 2018 | 09:13
Как только выветрится "старичок" так сразу и пригласит Россия желающих понюхать.
Хоть всех, а хоть поодиночке даже..
domtrubaiiiataji 08 апреля 2018 | 09:16
рабсоссия идет к успеху и таки будет признана террористическим государством
detul 08 апреля 2018 | 09:17
Снова Белые Каски ? Хорошо, что освобождение Восточной Гуты идет быстрыми темпами, и место применения ОВ скоро смогут посетить эксперты ОЗХО.
scullll 08 апреля 2018 | 09:17
" Пролетел российский самолет и запахло зарином"...
Помним помним.
Девочку Бану уже проинструктировали?)
vilingrad 08 апреля 2018 | 09:33
scullll: sisyan_mudachina: olegleon: politroller: josepp:
Американцы идут "ва-банк". "Скрипали" не прокатили?"
Все прокатило, будь спокоен. Найден "мальчик для битья", и теперь в Вову не будет плевать только ленивый. Ответит и за смерть Тутанхаммона, и за Тунгусский метеорит. Плохо, что и миллионы россиян вместе с ним:)
scullll 08 апреля 2018 | 09:48
vilingrad: Смотри ответим. Сейчас ЧМ пройдёт и ответим, не волнуйся.
mjau 08 апреля 2018 | 09:23
А России уже все равно, какую по счету собаку на нее повесят. Собакой больше, собакой меньше...
dmitry35 08 апреля 2018 | 09:23
Ну, всё понеслось. Пока тема горячая, будут "химичить" с Россией по-полной. Потом найдут другой повод.
kara 08 апреля 2018 | 09:23
а что же не было химатаки на еврейскую Пасху или католическую? именно на православную!
estamp 08 апреля 2018 | 09:29
Власти США возложили ответственность на Россию ...
---
Штаты еще в июле 2014 возложили ответственность на Россию за Боинг и пообещали доказательства.
Прежде чем новую ответственность возлагать, пусть сначала за прошлый базар ответят.
sneg1111 08 апреля 2018 | 09:30
Госдеп возложил вину на РФ, за устроенную ЦРУ провокацию с хим. оружием.