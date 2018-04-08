Власти США возложили ответственность на Россию за возможную химическую атаку в Сирии

С соответствующим заявлением выступил Госдепартамент. В ведомстве подчеркнули, что Россия защищает режим Башара Асада в Сирии и неспособна остановить применение химического оружия правительственными войсками. Как передает Би-би-си, врачи и волонтеры сообщают о 70 погибших в результате возможной химатаки в Восточной Гуте.

Власти Сирии свою причастность к инциденту отрицают. В России выступают за расследование.