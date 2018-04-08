Хабиб Нурмагомедов стал первым российским чемпионом UFC
Он победил американца Эла Яквинту единогласным решением судей в 5-раундовом поединке за титул чемпиона UFC в легком весе. Бой прошел в Нью-Йорке.
UFC или Абсолютный бойцовский чемпионат является самым популярным в смешанных единоборствах. Предыдущим чемпионом мира в легком весе был ирландец Конор Макгрегор. Он был лишен пояса, так как не проводил защиту долгое время.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
belovnikita 08 апреля 2018 | 08:35
тожерасеян?
scullll 08 апреля 2018 | 08:35
Какой Яквинта, если он должен был драться с Холоувеем каким то?
lenin3 08 апреля 2018 | 08:37
Хабиб стал чемпионом(заслуженно,поздравляю!)и тут же в прямом эфире попросил Путина помочь с бизнесом своему брату в Дагестане.И ведь Вошьдь не откажет.
Олимпийские чемпионы по хоккею,учитесь строить бизнес у борцов,а то обрадовались халявным машинам, потянулись за синицей...)))
joseph_gebbels 08 апреля 2018 | 08:37
Как это первым? А как же Олег Тактаров?
lenin3 08 апреля 2018 | 08:49
joseph_gebbels: тише вы, Тактаров-русский, а Хабиб из Дагестана, разницу чувствуете? Не было никакого Тактарова никогда, забудьте, не портите кавказцам праздник...
Лет через 20-30 Хабиб будет рассказывать, что в чемпионате бою победил сразу пятерых МакГрегоров, кидающихся стульями...)))
lenin3 08 апреля 2018 | 08:51
Сорри, чемпионском бою.
alex_omsk1 08 апреля 2018 | 08:41
Позорище, второй номер Кебаб Тирамисуев победил 11 и стал чемпионом?
yurizx 08 апреля 2018 | 08:47
поздравления чемпиону!!!
perestarok 08 апреля 2018 | 08:50
"Хабиб Нурмагомедов стал первым российским чемпионом UFC
Он победил американца Эла Яквинту"
Ну вот, опять санкции будут.
putin_itogy 08 апреля 2018 | 08:59
Молодец, тяжёлый бой был.
stas12006 08 апреля 2018 | 09:02
Хватит кормит кавказ!
Нам не нужны эти обезьяны!