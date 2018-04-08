"Хабиб Нурмагомедов стал первым российским чемпионом UFC

Он победил американца Эла Яквинту единогласным решением судей в 5-раундовом поединке за титул чемпиона UFC в легком весе. Бой прошел в Нью-Йорке.

UFC или Абсолютный бойцовский чемпионат является самым популярным в смешанных единоборствах. Предыдущим чемпионом мира в легком весе был ирландец Конор Макгрегор. Он был лишен пояса, так как не проводил защиту долгое время.