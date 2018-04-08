В результате пожара в небоскребе «Трамп Тауэр» погиб один человек, пострадали четверо пожарных
По сведениям CNN, погибший жил в квартире на 50-м этаже, где вспыхнул огонь. Причины пожара пока неизвестно. Отмечается, что никого из членов семьи президента США в здании, которое ему принадлежит, в тот момент не было.
Небоскреб «Трамп Тауэр» стоит в центре Нью-Йорка, в нем был предвыборный штаб миллиардера.
Комментарии3
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zollendorf 08 апреля 2018 | 08:48
Да уж. Shit happens
olegleon 08 апреля 2018 | 08:51
вот что бывает при несменяемости, коррупции и отсталости страны.
perestarok 08 апреля 2018 | 08:53
"В результате пожара в небоскребе «Трамп Тауэр» погиб один человек, пострадали четверо пожарных"
У Трампа за взяточки принимали здание? Как в России?