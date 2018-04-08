Бывший президент Бразилии доставлен вертолетом к месту заключения
Для разгона толпы его сторонников полиция применила резиновые пули и светошумовые гранаты, сообщает канал «Глобу».
Луис Инасиу Лула да Силва два дня укрывался от властей, но сегодня сдался полиции. В январе его приговорили к 12 годам заключения за коррупцию, на этой неделе Верховный суд не разрешил остаться ему на свободе. Президентом политик был с 2003 по 2010 год.
Комментарии2
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voffkamedvedev 08 апреля 2018 | 08:49
Вот так должна работать демократия, неприкасаемых нет!
greeg1 08 апреля 2018 | 09:11
Ещё хорошо бы узнать что за контингент защищает президента под дубинками и резиновыми пулями, и можно смело сказать, что Лула да Силва в перерывах между воровством и коррупцией не гнушался заниматься и благотворительностью.