У храма Христа Спасителя продавали на улице приглашения на пасхальную службу
Об этом сообщает корреспондент «Эха». Желающие попасть в храм толпились у металлических ограждений. Документы предлагали несколько видов, с разными степенями допуска. Некоторые можно было купить за тысячу рублей.
Как и обычно, на торжественную службу приехали президент Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев с супругой, мэр Москвы Сергей Собянин. Пасхальную службу транслируют государственные телеканалы.
Комментарии16
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proxit 08 апреля 2018 | 08:35
Навальнята вместе с Госдепом включили свой "Бешенный принтер"...
vasilevich58 08 апреля 2018 | 08:40
Торговцы! Добро пожаловать в Храм!
tvitov66 08 апреля 2018 | 08:48
vasilevich58: Иисус выгнал торговцев из дома господнего а наш нанопыльный иеромонах их ввернул взад
vezdehod 08 апреля 2018 | 09:09
Дело идёт к тому, что за службу в храмах будут брать деньги, как в Кинотеатр.
perestarok 08 апреля 2018 | 09:22
vezdehod: "Дело идёт к тому, что за службу в храмах будут брать деньги, как в Кинотеатр."
А что? Служба - это такой же спектакль, а попы такие же паяцы, как в театре артисты.
ruderpost 08 апреля 2018 | 08:47
proxit: с головой плохо? похмелись!
ura_123 08 апреля 2018 | 09:03
ruderpost: Так у него с головой с рождения плохо,этож тот самый пидарковатый "облом" оно же "кисса"и оно же это "проксит" ))))
Триедин так сказать,тринити !
olegleon 08 апреля 2018 | 08:53
proxit: и корреспондент Эха узнал об этом в половине восьмого утра )))
как только проснулся утром, увидел и сразу новость написал
stanislav1948 08 апреля 2018 | 09:03
proxit: шастаешь по всем блогерам и везде гадишь.
lenin3 08 апреля 2018 | 08:43
Господи, прости,ничего личного, просто бизнес...
chapter_2 08 апреля 2018 | 08:51
lenin3: Пасхальные стишки из прошлого...
Сегодня яйца с треском разбиваются,
И душу радуя звенят колокола,
И пролетарии всех стран соединяются
Вокруг накрытого пасхального стола.
Все люди братья - я обниму китайца,
Привет Дэн Сяо Пину передам.
Пускай он желтые свои подарит яйца,
Ему я красные свои отдам.
Гляжу на небо просветленным взором,
Я "на троих" с утра "сообразил".
Я этот день люблю как День шахтера,
Как праздник наших Вооруженных сил.
ura_123 08 апреля 2018 | 09:05
chapter_2: Бомба!
:-)
ruderpost 08 апреля 2018 | 08:45
неисповедимы пути господни, но денежку заплати и врата откроются.
budweiser23 08 апреля 2018 | 08:59
Туда грех идти...
На службах упырей не бывает!
ura_123 08 апреля 2018 | 09:07
budweiser23: Не просто упырей... Этож как совмещаются в одном "флаконе" Кодекс строителя коммунизма который в сердце каждого КГБшника и богослужения???
Когнитивный диссонанс...
perestarok 08 апреля 2018 | 09:19
"У храма Христа Спасителя продавали на улице приглашения на пасхальную службу
Документы предлагали несколько видов, с разными степенями допуска…"
Богом торгуют. Если бы бог действительно был, то он этих торговцев покарал прилюдно.