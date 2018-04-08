"У храма Христа Спасителя продавали на улице приглашения на пасхальную службу

Об этом сообщает корреспондент «Эха». Желающие попасть в храм толпились у металлических ограждений. Документы предлагали несколько видов, с разными степенями допуска. Некоторые можно было купить за тысячу рублей.

Как и обычно, на торжественную службу приехали президент Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев с супругой, мэр Москвы Сергей Собянин. Пасхальную службу транслируют государственные телеканалы.