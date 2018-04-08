Экипажу крымского судна «Норд» не позволили покинуть Украину

Девять человек собирались этой ночью вернуться в Россию на автомобилях с дипномерами. Пограничники добились, что они вышли из машин, составили протоколы за попытку незаконного пересечения границы и отправили обратно, сообщил РИА представляющий интересы моряков адвокат Владимир Войтюк. По его словам, члены экипажа сейнера будут находиться в Харькове.

Украинские пограничники ранее задержали российское судно в Азовском море за нарушение закона о посещении Крыма как оккупированной территории Украины. В России действия украинской стороны расценили как пиратство.