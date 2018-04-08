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08:30, 08 апреля 2018

Экипажу крымского судна «Норд» не позволили покинуть Украину

Девять человек собирались этой ночью вернуться в Россию на автомобилях с дипномерами. Пограничники добились, что они вышли из машин, составили протоколы за попытку незаконного пересечения границы и отправили обратно, сообщил РИА представляющий интересы моряков адвокат Владимир Войтюк. По его словам, члены экипажа сейнера будут находиться в Харькове.

Украинские пограничники ранее задержали российское судно в Азовском море за нарушение закона о посещении Крыма как оккупированной территории Украины. В России действия украинской стороны расценили как пиратство.

Комментарии

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naivnyk 08 апреля 2018 | 08:34

Путин! Унижайся дальше! Вот это тебе не простят!

doc9_vikt 08 апреля 2018 | 08:41

naivnyk: А вы предлагаете начать войну?

proxxit 08 апреля 2018 | 08:44

doc9_vikt:

Говорят, что на траверсе Бердянска не видно даже моторок лохло придурков...

vinibi 08 апреля 2018 | 08:57

proxxit: Гермафродиты пригожинские опять не на шутку активизировались-видать помои теплые подвезли из кремлевской столовки?!!

vinibi 08 апреля 2018 | 08:57

proxxit: Гермафродиты пригожинские опять не на шутку активизировались-видать помои теплые подвезли из кремлевской столовки?!!

kypykyky 08 апреля 2018 | 09:04

proxxit: Говорят, что на траверсе Бердянска не видно даже моторок лохло придурков... 

на где?
пхахах )))

belovnikita 08 апреля 2018 | 08:50

doc9_vikt: её, войну, надо закончить!
И уничтожение ботоксного крысёнка будет первым шагом в этом направлении

aleksandr39 08 апреля 2018 | 08:44

naivnyk: Получается что российские дипломаты не только перевозят наркотики ,но и " подрабатывают " моряками ?

gardaratat 08 апреля 2018 | 09:00

aleksandr39:
скорее российские наркоманы подрабатывают дипломатами.

ura_123 08 апреля 2018 | 09:11

aleksandr39: Не удивлюсь что такие же машины с дип-номерами отвозят "наташек" на заработки в Турцию ))))
Ну про оружие даже и говорить не удобно...

solonko 08 апреля 2018 | 08:45

naivnyk: Ни Россия в целом, ни Путин в частности, уважения не заслуживают. Только глубочайшей презрение.

andreyko_75 08 апреля 2018 | 08:47

Перекрытие Керченского пролива быстро охладит пыл украинских пиратов.

vinibi 08 апреля 2018 | 08:59

andreyko_75: Вы пригожинские чморята никогда не пробовали перекрывать себе задний проход?- также будет вам если путин вздумает перекрыть Керченский пролив!!!

zhnec07 08 апреля 2018 | 09:23

vinibi: ты, проктолог, часом, не рыбой с Азова на российском рынке торгуешь...?

vinibi 08 апреля 2018 | 09:25

zhnec07: Проктолог это врач с помощью которого вы номерные пригожинские выродки появляетесь на свет от пьяной бомжихи с подмосковной свалки!!!

sisyan_mudachina 08 апреля 2018 | 08:52

solonko: Ну все , я так расстроился что меня тараканы презирают !)

serjo1977 08 апреля 2018 | 09:38

sisyan_mudachina: Вот видишь, ДАЖЕ ТАРАКАНЫ...

in_cat_we_trust 08 апреля 2018 | 09:42

sisyan_mudachina: я так расстроился что меня тараканы презирают
------------------------------------------------------------------------------
если уж до того дошло, что тараканы в вашей собственной голове вас презирать начали - срочно к доктору! хотя даже не представляю, что вам поможет кроме лоботомии

politroller 08 апреля 2018 | 09:55

solonko: >>> Ни Россия в целом, ни Путин в частности, уважения не заслуживают. Только глубочайшей презрение.

а ролик где клинтон ржёт над ельциным, нарборот, вызывает у вас чувство ностальгии по тем временам
в этом и отличие вас от русских

compare 08 апреля 2018 | 08:46

naivnyk: уж не ты ли,"не простишь"?! или,те,кто с его рук кормятся да воруют под крышей? да все,как один будете лизать то,что скажут и еще,друг у друга,если потребуется,шваль вы,непотребная....

ts 08 апреля 2018 | 09:00

naivnyk: Хохлы испытывают терпение России, а Россия позорно ничего не делает для спасения своих граждан и своего имиджа. Американцы давно бы арестовали пять пароходов Украины. Что за власть у нас? Умеет только оправдываться всё время и позориться перед всем миром...

in_cat_we_trust 08 апреля 2018 | 09:46

ts: вашего умишка хватает понять, что такие "патриоты" как вы и есть основная причина будущих бед России??

vezdehod 08 апреля 2018 | 09:06

Так это их родина, которую с лёгкостью предали - перейдя на сторону сопредельной страны.

ura_123 08 апреля 2018 | 09:13

vezdehod: Как полицаи во времена ВОВ...
Коллаборанты проклятые!
:-)

kiever 08 апреля 2018 | 08:39

Долго ли ещё украинские пираты будут нападать на российские суда? Пока их не начнут расстреливать ещё при попытках нападения, как это делали с сомалийскими пиратами, они ведь не поймут

compare 08 апреля 2018 | 08:44

kiever: а об обратной реакции,ума нет подумать? хотя конечно,тебе,ссаной портянке,дома ж..у греть,тебе ничего не "стрЯшно",кроме "внеочередного" введения "скрепы" в совсем не сакральное отверстие...

kiever 08 апреля 2018 | 08:52

compare: какая "реакция обратная" зловонная портянка юры стеця? Какая реакция от страны которая только способна воевать всем государством с мирными рыбаками, пытать их, да перекрывать воду и перегрызать линии электропередач, снабжающих простых крымчан?

aleksandr39 08 апреля 2018 | 08:46

kiever: Долго ли еще российские боевики -наемники будут вести войну в Украине ?

sisyan_mudachina 08 апреля 2018 | 08:56

aleksandr39: Мир на хохляндии не выгоден пиндосам , поэтому хохлам - писта ! )))

yarross 08 апреля 2018 | 08:40

Да ведь у этих мрячков паспортов нет, даже у животных при пересечении границы паспорти ветеренарная к5ижка должна быть.

midnightblues 08 апреля 2018 | 08:44

yarross: Так это же рабы
Кажется мечта руководства по приравниванию россиян к крупному безрогому скоту сбылась

zifirya77 08 апреля 2018 | 08:47

Простым и навязчивым способом Украина пытается убедить крымчан, что они хохлы.

(комментарий скрыт)

isnowanaarene 08 апреля 2018 | 09:07

zifirya77: В паспортных Херсона столах толкутся уже убеждённые.

detul 08 апреля 2018 | 08:55

Нормальная пиратская тактика. Захват судна, получение выкупа, освобождение экипажа и продажа судна. Что в Сомали, что в Украине, действия пиратов абсолютно схожи. Может пригласить американский корвет для борьбы с пиратами, если российские военные не справляются с проблемой?

estamp 08 апреля 2018 | 08:58

Я так понимаю, по разумению украинских властей, у тех крымских моряков сейчас должна вспыхнуть любовь к Украине.

davi__koloradov 08 апреля 2018 | 09:07

Не так швыдо, маскалики. Встаньте рачком, да походите бочком, тогда может быть.

andreyko_75 08 апреля 2018 | 09:33

davi__koloradov:
Встаньте рачком, да походите бочком,
----------------------
Ты только из заработков приехал и ещё не отошел от своей роли?!

zhnec07 08 апреля 2018 | 09:13

Тут кто-то зубоскалит, мол, Россия продемонстрировала свою немощность...а я хочу напомнить, что прыщи нельзя выдавливать, их нужно только лечить...или просто не трогать...хохлятско-бандеровский прыщ сам засохнет и отвалится...такая зараза долго не живет...

vinibi 08 апреля 2018 | 09:23

zhnec07: Номерное пригожинское отребье- это вы чморики подобно прыщам отвалитесь как только перестанут вам ублюдкам подвозить помои из кремлевской столовки!!!

zhnec07 08 апреля 2018 | 09:29

vinibi: да, проктолог, чужая столовка тебе явно покоя не дает...совсем, видно, оголодал...д.б.

vinibi 08 апреля 2018 | 09:32

zhnec07: Чмори номерные пригожинские-как же вы твари не любите правду, когда вас мразей выводят начистую воду, сразу начинаете уходить в сторону и нелепо отмазываться и грубить!!!

golfinder 08 апреля 2018 | 09:33

vinibi: по нику ты видимо Вини бисексуал. Так вот пидо.ок ,это вам майдонутым подвозили печеньки, за то чтоб нагнулись так чтоб даже раздвигать не пришлось. Ну теперь вас во все щели имеют и Европа и Штаты,а вы радутесь ,что рыбаков захватили. За- то вы гарни спиваете.

vinibi 08 апреля 2018 | 09:37

golfinder: Чуханы пригожинские вы дерьмотролли хоть окончательно изойдите на дерьмо- но на Украине я даже и не был как то не разу- не приходилось--- так что вас пук, как всегда у подобных вам ублюдков -мимо!!!

barmental123 08 апреля 2018 | 09:37

zhnec07:
ахахах, в прышах ты разбираешься, весь в прыщах или есть живое место?

serjo1977 08 апреля 2018 | 09:35

Зачем отпускать, если можно обменять? Иначе заложников у Путина не выцарапать...

yakutt86 08 апреля 2018 | 10:03

Скоро за нарушение гос. границы Украины будет арестован Крымский мост.

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