Экипажу крымского судна «Норд» не позволили покинуть Украину
Девять человек собирались этой ночью вернуться в Россию на автомобилях с дипномерами. Пограничники добились, что они вышли из машин, составили протоколы за попытку незаконного пересечения границы и отправили обратно, сообщил РИА представляющий интересы моряков адвокат Владимир Войтюк. По его словам, члены экипажа сейнера будут находиться в Харькове.
Украинские пограничники ранее задержали российское судно в Азовском море за нарушение закона о посещении Крыма как оккупированной территории Украины. В России действия украинской стороны расценили как пиратство.
Комментарии46
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naivnyk 08 апреля 2018 | 08:34
Путин! Унижайся дальше! Вот это тебе не простят!
doc9_vikt 08 апреля 2018 | 08:41
naivnyk: А вы предлагаете начать войну?
proxxit 08 апреля 2018 | 08:44
doc9_vikt:
Говорят, что на траверсе Бердянска не видно даже моторок лохло придурков...
vinibi 08 апреля 2018 | 08:57
proxxit: Гермафродиты пригожинские опять не на шутку активизировались-видать помои теплые подвезли из кремлевской столовки?!!
vinibi 08 апреля 2018 | 08:57
proxxit: Гермафродиты пригожинские опять не на шутку активизировались-видать помои теплые подвезли из кремлевской столовки?!!
kypykyky 08 апреля 2018 | 09:04
proxxit: Говорят, что на траверсе Бердянска не видно даже моторок лохло придурков...
на где?
пхахах )))
belovnikita 08 апреля 2018 | 08:50
doc9_vikt: её, войну, надо закончить!
И уничтожение ботоксного крысёнка будет первым шагом в этом направлении
aleksandr39 08 апреля 2018 | 08:44
naivnyk: Получается что российские дипломаты не только перевозят наркотики ,но и " подрабатывают " моряками ?
gardaratat 08 апреля 2018 | 09:00
aleksandr39:
скорее российские наркоманы подрабатывают дипломатами.
ura_123 08 апреля 2018 | 09:11
aleksandr39: Не удивлюсь что такие же машины с дип-номерами отвозят "наташек" на заработки в Турцию ))))
Ну про оружие даже и говорить не удобно...
solonko 08 апреля 2018 | 08:45
naivnyk: Ни Россия в целом, ни Путин в частности, уважения не заслуживают. Только глубочайшей презрение.
andreyko_75 08 апреля 2018 | 08:47
Перекрытие Керченского пролива быстро охладит пыл украинских пиратов.
vinibi 08 апреля 2018 | 08:59
andreyko_75: Вы пригожинские чморята никогда не пробовали перекрывать себе задний проход?- также будет вам если путин вздумает перекрыть Керченский пролив!!!
zhnec07 08 апреля 2018 | 09:23
vinibi: ты, проктолог, часом, не рыбой с Азова на российском рынке торгуешь...?
vinibi 08 апреля 2018 | 09:25
zhnec07: Проктолог это врач с помощью которого вы номерные пригожинские выродки появляетесь на свет от пьяной бомжихи с подмосковной свалки!!!
sisyan_mudachina 08 апреля 2018 | 08:52
solonko: Ну все , я так расстроился что меня тараканы презирают !)
serjo1977 08 апреля 2018 | 09:38
sisyan_mudachina: Вот видишь, ДАЖЕ ТАРАКАНЫ...
in_cat_we_trust 08 апреля 2018 | 09:42
sisyan_mudachina: я так расстроился что меня тараканы презирают
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если уж до того дошло, что тараканы в вашей собственной голове вас презирать начали - срочно к доктору! хотя даже не представляю, что вам поможет кроме лоботомии
politroller 08 апреля 2018 | 09:55
solonko: >>> Ни Россия в целом, ни Путин в частности, уважения не заслуживают. Только глубочайшей презрение.
а ролик где клинтон ржёт над ельциным, нарборот, вызывает у вас чувство ностальгии по тем временам
в этом и отличие вас от русских
compare 08 апреля 2018 | 08:46
naivnyk: уж не ты ли,"не простишь"?! или,те,кто с его рук кормятся да воруют под крышей? да все,как один будете лизать то,что скажут и еще,друг у друга,если потребуется,шваль вы,непотребная....
ts 08 апреля 2018 | 09:00
naivnyk: Хохлы испытывают терпение России, а Россия позорно ничего не делает для спасения своих граждан и своего имиджа. Американцы давно бы арестовали пять пароходов Украины. Что за власть у нас? Умеет только оправдываться всё время и позориться перед всем миром...
in_cat_we_trust 08 апреля 2018 | 09:46
ts: вашего умишка хватает понять, что такие "патриоты" как вы и есть основная причина будущих бед России??
vezdehod 08 апреля 2018 | 09:06
Так это их родина, которую с лёгкостью предали - перейдя на сторону сопредельной страны.
ura_123 08 апреля 2018 | 09:13
vezdehod: Как полицаи во времена ВОВ...
Коллаборанты проклятые!
:-)
kiever 08 апреля 2018 | 08:39
Долго ли ещё украинские пираты будут нападать на российские суда? Пока их не начнут расстреливать ещё при попытках нападения, как это делали с сомалийскими пиратами, они ведь не поймут
compare 08 апреля 2018 | 08:44
kiever: а об обратной реакции,ума нет подумать? хотя конечно,тебе,ссаной портянке,дома ж..у греть,тебе ничего не "стрЯшно",кроме "внеочередного" введения "скрепы" в совсем не сакральное отверстие...
kiever 08 апреля 2018 | 08:52
compare: какая "реакция обратная" зловонная портянка юры стеця? Какая реакция от страны которая только способна воевать всем государством с мирными рыбаками, пытать их, да перекрывать воду и перегрызать линии электропередач, снабжающих простых крымчан?
aleksandr39 08 апреля 2018 | 08:46
kiever: Долго ли еще российские боевики -наемники будут вести войну в Украине ?
sisyan_mudachina 08 апреля 2018 | 08:56
aleksandr39: Мир на хохляндии не выгоден пиндосам , поэтому хохлам - писта ! )))
yarross 08 апреля 2018 | 08:40
Да ведь у этих мрячков паспортов нет, даже у животных при пересечении границы паспорти ветеренарная к5ижка должна быть.
midnightblues 08 апреля 2018 | 08:44
yarross: Так это же рабы
Кажется мечта руководства по приравниванию россиян к крупному безрогому скоту сбылась
zifirya77 08 апреля 2018 | 08:47
Простым и навязчивым способом Украина пытается убедить крымчан, что они хохлы.
isnowanaarene 08 апреля 2018 | 09:07
zifirya77: В паспортных Херсона столах толкутся уже убеждённые.
detul 08 апреля 2018 | 08:55
Нормальная пиратская тактика. Захват судна, получение выкупа, освобождение экипажа и продажа судна. Что в Сомали, что в Украине, действия пиратов абсолютно схожи. Может пригласить американский корвет для борьбы с пиратами, если российские военные не справляются с проблемой?
estamp 08 апреля 2018 | 08:58
Я так понимаю, по разумению украинских властей, у тех крымских моряков сейчас должна вспыхнуть любовь к Украине.
davi__koloradov 08 апреля 2018 | 09:07
Не так швыдо, маскалики. Встаньте рачком, да походите бочком, тогда может быть.
andreyko_75 08 апреля 2018 | 09:33
davi__koloradov:
Встаньте рачком, да походите бочком,
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Ты только из заработков приехал и ещё не отошел от своей роли?!
zhnec07 08 апреля 2018 | 09:13
Тут кто-то зубоскалит, мол, Россия продемонстрировала свою немощность...а я хочу напомнить, что прыщи нельзя выдавливать, их нужно только лечить...или просто не трогать...хохлятско-бандеровский прыщ сам засохнет и отвалится...такая зараза долго не живет...
vinibi 08 апреля 2018 | 09:23
zhnec07: Номерное пригожинское отребье- это вы чморики подобно прыщам отвалитесь как только перестанут вам ублюдкам подвозить помои из кремлевской столовки!!!
zhnec07 08 апреля 2018 | 09:29
vinibi: да, проктолог, чужая столовка тебе явно покоя не дает...совсем, видно, оголодал...д.б.
vinibi 08 апреля 2018 | 09:32
zhnec07: Чмори номерные пригожинские-как же вы твари не любите правду, когда вас мразей выводят начистую воду, сразу начинаете уходить в сторону и нелепо отмазываться и грубить!!!
golfinder 08 апреля 2018 | 09:33
vinibi: по нику ты видимо Вини бисексуал. Так вот пидо.ок ,это вам майдонутым подвозили печеньки, за то чтоб нагнулись так чтоб даже раздвигать не пришлось. Ну теперь вас во все щели имеют и Европа и Штаты,а вы радутесь ,что рыбаков захватили. За- то вы гарни спиваете.
vinibi 08 апреля 2018 | 09:37
golfinder: Чуханы пригожинские вы дерьмотролли хоть окончательно изойдите на дерьмо- но на Украине я даже и не был как то не разу- не приходилось--- так что вас пук, как всегда у подобных вам ублюдков -мимо!!!
barmental123 08 апреля 2018 | 09:37
zhnec07:
ахахах, в прышах ты разбираешься, весь в прыщах или есть живое место?
serjo1977 08 апреля 2018 | 09:35
Зачем отпускать, если можно обменять? Иначе заложников у Путина не выцарапать...
yakutt86 08 апреля 2018 | 10:03
Скоро за нарушение гос. границы Украины будет арестован Крымский мост.