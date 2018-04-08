Сегодня в Москве пройдет шестой матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и СКА

Одержав две победы подряд, москвичи поставили соперников не в отчаянное, но очень серьезное положение. СКА играет в гостях и непременно должен побеждать. Пятая встреча в Петербурге была фестивалем неиспользованных СКА моментов. Несколько раз шайба попадала в штанги, однажды казалось бы оказалась за линией, но после просмотра рефери решил ее не засчитывать. Блистательно сыграл в голкипер Ларс Йоханссон, появление которого в воротах ЦСКА было несколько неожиданным, но именно он отбил все, что летело в створ его ворот. ЦСКА же ответил не очень красивым броском Капризова, но шайба все таки заползла в сетку. Еще до начала серии тренеры говорили, что настраиваются на семиматчевый вариант, но сегодня армейцы вряд ли хотят откладывать дело на еще одну игру.

Шестой матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и СКА начнется в 17 часов по московскому времени. Трансляция на телеканале Матч ТВ.