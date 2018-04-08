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08:04, 08 апреля 2018

Рабочие завода «Металлист» в Качканаре сегодня собираются провести очередной митинг с требованием выплаты зарплаты

Рабочие скандального завода «Металлист» в Качканаре сегодня собираются провести очередной митинг с требованием выплаты заработной платы. Между тем, власти города ранее пригрозили, что к участникам несогласованной акции будут применены меры административного воздействия.

Администрация муниципалитета запретила выходить на митинг, сообщает агентство «Между строк» со ссылкой на главу Качканарского округа Сергея Набоких. По его словам в воскресенье отмечается православная Пасха и сотрудники полиции не смогут одновременно охранять и митинг, и верующих. Того, что среди рабочих, которым с лета прошлого года не платят деньги, могут быть верующие, Набоких, видимо не допускает. Задолженность завода перед семью сотнями доведенных до отчаяния сотрудников стала формироваться после остановки предприятия. Несколько сотен человек попали под сокращение – фактически на счетах завода пусто, из-за долгов арестовали принадлежащий предприятию вертолет и 21 квартиру общей стоимостью около 50 миллионов. Еще 15 ноября прошлого в отношении руководителя «Металлиста» было возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев» и до настоящего времени определенности в судьбе недавних подопечных прежнего руководства не наступило. Власти бесконечно ищут инвесторов для возобновления производства, а на одном из общероссийских сайтов частных объявлений даже появился аккаунт о продаже этого готового бизнеса.

Митинг начнется в полдень по местному времени в качканарском в парке «Строитель».

Комментарии

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vaka257 08 апреля 2018 | 08:14

Примут к рабочим меры...
===========================
А кто тогда работать на предприятии будет?Менты ,которые будут избивать недовольных?...

bozman_xl 08 апреля 2018 | 08:23

Пасха приходит и уходит, а кушать хочется каждый день.
Моя пролетарская солидарность с рабочими Качканара! Удачи в вашей борьбе!

lenin3 08 апреля 2018 | 08:24

vaka257: работать, значит, за бесплатно можно, а вот митинговать против рабства нельзя.
А американские негры до сих пор обижены, что их угнетали 150 лет назад. Пусть едут в Качканар, увидят, как угнетает белых...

proxit 08 апреля 2018 | 08:14


Нынешние пенсы, родители этих бастующих придурков дрочили на капитализм и добрых хозяев.

babich174 08 апреля 2018 | 08:22

К Путину, ребята, к Путину - это он генеральный директор всей страны. Он поможет.

proxit 08 апреля 2018 | 08:28

babich174:

Молодёжь для начала должна разобраться с пенсами, типа тебя, за то, что вы обворовали её за долго до Путина в пользу ходорковских и прочих воров, владеющих нынче Качканаром.
Жаль, что Путинское полицейское государство не позволяет пока этого сделать.

bozman_xl 08 апреля 2018 | 08:33

babich174: К Путину, ребята, к Путину. Он поможет. -----------------------------------------------------------------------------------------
Если это ирония, или даже сарказм, то согласен с Вами.
А то, что профсоюзного движения в России нет, это неопровержимо. Старый шмаковский профсоюз это мумия совкового профсоюза, с его бесконечными широкими поддержками власти и непременными одобрямсами.
Необходим новый, абсолютно независимый. как от работодателя, так и от власти профсоюз, тогда можно многого добиться.

ha12raz 08 апреля 2018 | 08:23

Как в начале века......19-го.
Тогда наши предки были не такие трусливые и оболваненные..

ansata 08 апреля 2018 | 08:26

Подождите немного, ну нельзя ж так право.. Росгвардия еще не успела заказать боеприпасы с газом для разгона радостных рабочих.

rash 08 апреля 2018 | 08:33

Традиционный вопрос - как и за кого голосовали, дорогие спрятавшиеся, или может Ройзмана поддержали на митинге, т.е. боролись в своём крае.

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