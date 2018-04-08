Рабочие завода «Металлист» в Качканаре сегодня собираются провести очередной митинг с требованием выплаты зарплаты

Рабочие скандального завода «Металлист» в Качканаре сегодня собираются провести очередной митинг с требованием выплаты заработной платы. Между тем, власти города ранее пригрозили, что к участникам несогласованной акции будут применены меры административного воздействия.

Администрация муниципалитета запретила выходить на митинг, сообщает агентство «Между строк» со ссылкой на главу Качканарского округа Сергея Набоких. По его словам в воскресенье отмечается православная Пасха и сотрудники полиции не смогут одновременно охранять и митинг, и верующих. Того, что среди рабочих, которым с лета прошлого года не платят деньги, могут быть верующие, Набоких, видимо не допускает. Задолженность завода перед семью сотнями доведенных до отчаяния сотрудников стала формироваться после остановки предприятия. Несколько сотен человек попали под сокращение – фактически на счетах завода пусто, из-за долгов арестовали принадлежащий предприятию вертолет и 21 квартиру общей стоимостью около 50 миллионов. Еще 15 ноября прошлого в отношении руководителя «Металлиста» было возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев» и до настоящего времени определенности в судьбе недавних подопечных прежнего руководства не наступило. Власти бесконечно ищут инвесторов для возобновления производства, а на одном из общероссийских сайтов частных объявлений даже появился аккаунт о продаже этого готового бизнеса.

Митинг начнется в полдень по местному времени в качканарском в парке «Строитель».