Пётр Порошенко заявил, что война в его стране закончится победой Киева
Видеообращение украинского президента опубликовано на его странице в Twitter:
«Война закончится нашей победой. Не только потому, что мы имеем лучшие вооруженные силы, не только потому, что мы защищаем родную землю, не только потому, что украинцы на сегодняшний день разрушили все сценарии Путина про «Новороссию», «Малороссию», раскол государства и все такое. А, в том числе потому, что с нами правда. И в Страстную неделю могу сказать, что Господь Бог с нами, и мы точно победим».
Ранее украинский президент заявил, что в мае завершится режим антитеррористической операции в Донбассе.
Комментарии20
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proxit 08 апреля 2018 | 08:11
Похоже, решение о войне перед ЧМ по футболу принято.
naivnyk 08 апреля 2018 | 08:14
proxit: А Вы не догадывались?
proxit 08 апреля 2018 | 08:16
naivnyk:
Хотелось надеяться на лучшее...
После обмена ядерными ударами США под властью восставших ниггеров и латиносов будет не менее опасной.
doc9_vikt 08 апреля 2018 | 08:22
Петро опять в запое? Мы это с дегенератом Ельциным проходили.
glebbalbesov 08 апреля 2018 | 08:20
proxit: А хоть кто-то сомневался? Путин уже год как глотает все что только можно ради этого ЧМ. Наухо он ему сдался, я хз.
naivnyk 08 апреля 2018 | 08:23
glebbalbesov: То что ЧМ не будет , лично я и мои друзья - НЕ сУмневались НИКОГДА. Не будет его!
rico76 08 апреля 2018 | 08:28
naivnyk: не забудь сюда зайти и извиниться после Чемпионата мира.
А то как обычно по3,14здят здесь и сольютя.
Я помню, сколько таких «предсказамусов» было перед сочинской Олимпиадой!)))
naivnyk 08 апреля 2018 | 08:31
rico76: Извинюсь, если будет куда зайти )
rico76 08 апреля 2018 | 08:34
naivnyk: ну, если только Эхо к этому времени прикроют!)
Чему я буду очень рад.
proxit 08 апреля 2018 | 08:23
glebbalbesov:
Это была ошибка...
Решили прикупить быдлос после площадных истерик 2008-го.
olegleon 08 апреля 2018 | 08:29
proxit: ну выпил Петя как обычно. залез "под мухой" в инет. с кем не бывает?! но не делать же из этого новость
good_dobrai 08 апреля 2018 | 08:31
proxit:
Да не дай Бог!
proxit 08 апреля 2018 | 08:33
good_dobrai:
Проблема ву том, что решение о войне принимают не винницкие барыги и не рагульские хунвейбины...
России решили препоказать Крымскую войну.
naivnyk 08 апреля 2018 | 08:11
Без комментариев)
nnnmmm 08 апреля 2018 | 08:13
Пока же Петька Перегар терпит сокрушительное поражение в борьбе с зелёным Змием.
naivnyk 08 апреля 2018 | 08:16
nnnmmm: Петро нормален, только чуть-чуть самонадеян. Он надеется вовремя свалить и верит обещаниям. А это очень, немного зря. )
sg80g 08 апреля 2018 | 08:17
Совершенно верно. Победой Русского Киева над бандеровскими фашистами
good_dobrai 08 апреля 2018 | 08:29
На нынешнюю Украину глядя
Можно утверждать что наш Бог очень юморной дядя!
vsveter 08 апреля 2018 | 08:29
Порошенко воюет с собственным народом, поэтому победы ему не видать как своих ушей.
Анархия на Украине будет продолжаться до тех пор, пока власти будут служить националистической политике.
Грязь в итоге смоет, во только когда?
terens 08 апреля 2018 | 08:32
победой над своим же народом и здравым смыслом.