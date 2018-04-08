Пётр Порошенко заявил, что война в его стране закончится победой Киева

Видеообращение украинского президента опубликовано на его странице в Twitter:

«Война закончится нашей победой. Не только потому, что мы имеем лучшие вооруженные силы, не только потому, что мы защищаем родную землю, не только потому, что украинцы на сегодняшний день разрушили все сценарии Путина про «Новороссию», «Малороссию», раскол государства и все такое. А, в том числе потому, что с нами правда. И в Страстную неделю могу сказать, что Господь Бог с нами, и мы точно победим».

Ранее украинский президент заявил, что в мае завершится режим антитеррористической операции в Донбассе.