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08:03, 08 апреля 2018

Женщина, которая в Москве выдавала себя за беженку из Киева, появилась на митинге в Риге

В руках она держала табличку с надписью «Я Латвия», на ее футболке было написано «Руки прочь от русских школ». Фотографию опубликовало издание «Остров». По его сведениям, на снимке Мария Ципко, которая периодически появляется в эфире российских государственных телеканалов. Сообщается, что на Евромайдане в Киеве она была одновременно и матерью донецких детей, и продавщицей из Тернополя, в Харькове в 2014 году показывала на камеру вещи, захваченные в здании областной администрации, позже в Москве выдавала себя за беженку из Киева и в Симферополе – за коренную крымчанку.

Комментарии

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aleksandr39 08 апреля 2018 | 08:10

Почему латвийский ОМОН не дал ей дубинкой по ее дурной голове ?

vsevolodsamara 08 апреля 2018 | 08:24

Телепортянка.

hrenvam 08 апреля 2018 | 08:24

aleksandr39:
Жаль, что запретили слово "Блядь"...

vaka257 08 апреля 2018 | 08:11

Женщина, которая в Москве выдавала себя за беженку из Киева, появилась на митинге в Риге
====================
Для провокаторов из ФСБ это нормально.Также известно кто изображает Путину рабочих,фермеров,студентов...

rvs_68 08 апреля 2018 | 08:22

vaka257: "Для провокаторов из ФСБ это нормально."

"Весь мир — театр.
В нем женщины, мужчины — все актеры.
У них свои есть выходы, уходы,
И каждый не одну играет роль."
(перевод)

Вильям Шекспир

aleksandr39 08 апреля 2018 | 08:12

Эта баба типичный российский бандит-наемник из ОПГ " днр -лугандон " , косящий под беженку ,трактористку .

viteck 08 апреля 2018 | 08:14

aleksandr39: Ципко - украинская фамилия.

aleksandr39 08 апреля 2018 | 08:17

viteck: Она такая я " ципко " как " гиркин " " стрелков " .

davi__koloradov 08 апреля 2018 | 08:13

Российско-ФСБшные проститутки стриптизят на всей территории бывшего СССР.

aleksandr39 08 апреля 2018 | 08:20

davi__koloradov: Судить трактористку из ОПГ " днр -лугандон " в Нюрнберге за преступления против человечности .

babich174 08 апреля 2018 | 08:19

// Мария Ципко, которая периодически появляется в эфире российских государственных телеканалов//
Ну, конечно, в первую очередь у оплеванного Шейнина и чудака на букву "М" Норкина.

ansata 08 апреля 2018 | 08:21

Какая многогранная дама, никак не определится с самоидентификацией))

rash 08 апреля 2018 | 08:22

Таких "шлюх" подставных целый выводок, и в свите путина кучка. Организовать какую-нибудь гадость - чекисты впереди планеты всей, иногда думаю - какой % фсбшного спрута занимается действительно безопасностью государства, а не властной банды.

bratmitka 08 апреля 2018 | 08:23

Фотки где? Сравнить...

ka_mate 08 апреля 2018 | 08:23

"Женщина, которая в Москве выдавала себя за беженку из Киева, появилась на митинге в Риге"
Тоже мне новость!
То что участники этих митингов,все наемники итак понятно.

pionerka Зинаида Сацкая 08 апреля 2018 | 08:24

"А вот это провал", - понял Штирлиц

scroodge 08 апреля 2018 | 08:26

Русские Риги, если вы эту б..дь не выдворите из Латвии, то грош цена вашим протестам!

serjo1977 08 апреля 2018 | 08:26

Сегодняшняя власть опирается на проходимцев и жуликов. Липовые патриоты, липовые ветераны, липовые беженцы. И только яхты и самолёты настоящие...

croaker 08 апреля 2018 | 08:27

Заслуженная артистка нашего ТВ. На таких вся пропаганда и держится.

drtomsky 08 апреля 2018 | 08:27

Очередной испанский авиадиспетчер.

zodiak_slon 08 апреля 2018 | 08:31

это не она.очки протрите.

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