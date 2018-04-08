Женщина, которая в Москве выдавала себя за беженку из Киева, появилась на митинге в Риге
В руках она держала табличку с надписью «Я Латвия», на ее футболке было написано «Руки прочь от русских школ». Фотографию опубликовало издание «Остров». По его сведениям, на снимке Мария Ципко, которая периодически появляется в эфире российских государственных телеканалов. Сообщается, что на Евромайдане в Киеве она была одновременно и матерью донецких детей, и продавщицей из Тернополя, в Харькове в 2014 году показывала на камеру вещи, захваченные в здании областной администрации, позже в Москве выдавала себя за беженку из Киева и в Симферополе – за коренную крымчанку.
Комментарии21
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aleksandr39 08 апреля 2018 | 08:10
Почему латвийский ОМОН не дал ей дубинкой по ее дурной голове ?
vsevolodsamara 08 апреля 2018 | 08:24
Телепортянка.
hrenvam 08 апреля 2018 | 08:24
aleksandr39:
Жаль, что запретили слово "Блядь"...
vaka257 08 апреля 2018 | 08:11
Женщина, которая в Москве выдавала себя за беженку из Киева, появилась на митинге в Риге
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Для провокаторов из ФСБ это нормально.Также известно кто изображает Путину рабочих,фермеров,студентов...
rvs_68 08 апреля 2018 | 08:22
vaka257: "Для провокаторов из ФСБ это нормально."
"Весь мир — театр.
В нем женщины, мужчины — все актеры.
У них свои есть выходы, уходы,
И каждый не одну играет роль."
(перевод)
Вильям Шекспир
aleksandr39 08 апреля 2018 | 08:12
Эта баба типичный российский бандит-наемник из ОПГ " днр -лугандон " , косящий под беженку ,трактористку .
viteck 08 апреля 2018 | 08:14
aleksandr39: Ципко - украинская фамилия.
aleksandr39 08 апреля 2018 | 08:17
viteck: Она такая я " ципко " как " гиркин " " стрелков " .
davi__koloradov 08 апреля 2018 | 08:13
Российско-ФСБшные проститутки стриптизят на всей территории бывшего СССР.
aleksandr39 08 апреля 2018 | 08:20
davi__koloradov: Судить трактористку из ОПГ " днр -лугандон " в Нюрнберге за преступления против человечности .
babich174 08 апреля 2018 | 08:19
// Мария Ципко, которая периодически появляется в эфире российских государственных телеканалов//
Ну, конечно, в первую очередь у оплеванного Шейнина и чудака на букву "М" Норкина.
ansata 08 апреля 2018 | 08:21
Какая многогранная дама, никак не определится с самоидентификацией))
rash 08 апреля 2018 | 08:22
Таких "шлюх" подставных целый выводок, и в свите путина кучка. Организовать какую-нибудь гадость - чекисты впереди планеты всей, иногда думаю - какой % фсбшного спрута занимается действительно безопасностью государства, а не властной банды.
bratmitka 08 апреля 2018 | 08:23
Фотки где? Сравнить...
ka_mate 08 апреля 2018 | 08:23
"Женщина, которая в Москве выдавала себя за беженку из Киева, появилась на митинге в Риге"
Тоже мне новость!
То что участники этих митингов,все наемники итак понятно.
pionerka Зинаида Сацкая 08 апреля 2018 | 08:24
"А вот это провал", - понял Штирлиц
scroodge 08 апреля 2018 | 08:26
Русские Риги, если вы эту б..дь не выдворите из Латвии, то грош цена вашим протестам!
serjo1977 08 апреля 2018 | 08:26
Сегодняшняя власть опирается на проходимцев и жуликов. Липовые патриоты, липовые ветераны, липовые беженцы. И только яхты и самолёты настоящие...
croaker 08 апреля 2018 | 08:27
Заслуженная артистка нашего ТВ. На таких вся пропаганда и держится.
drtomsky 08 апреля 2018 | 08:27
Очередной испанский авиадиспетчер.
zodiak_slon 08 апреля 2018 | 08:31
это не она.очки протрите.