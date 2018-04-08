Бывший президент Бразилии сдался полиции, чтобы начать отбывание тюремного срока

Лула да Силва покинул здание профсоюза металлургов в штате Сан-Паулу. В его кортеже 15 автомобилей, передает канал «Глобу».

Экс-президент Бразилии будет отбывать срок в камере без холодильника и телевизора. Это бывшая комната для отдыха полицейских. Помещение площадью 15 кв метров с душем и туалетом расположено на 4 этаже здания федеральной полиции в городе Куритиба, пишет газета «Фолья ди Сан-Паулу». В камере есть окно без решеток, которое выходит во внутренний двор.

В конце января Лула да Силва, который был президентом Бразилии с 2003 по 2010 год, был приговорен по делу о коррупции к 12 годам и одному месяцу лишения свободы. На днях Верховный суд страны разрешил отправить его за решетку.